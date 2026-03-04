Errege Kopa
Realaren eta Athleticen autobusek zaleen azken animoak jaso dituzte, giro ikusgarrian, Anoetara bidean

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errege Kopako finalerdietako derbia erabakigarria hasteko ordu eta erdi gelditzen zirela, zale txuri-urdinek eta zuri-gorriek babes ikaragarria eman diete jokalariei. 

Errege Kopa Athletic Club Real Sociedad Euskal Derbia Anoeta Futboleko beste lehiaketa batzuk

