Copa del Rey
Los autobuses de la Real Sociedad y del Athletic reciben un espectacular último apoyo de sus aficiones, antes del derbi

Euskaraz irakurri: Realaren eta Athleticen autobusek zaleen azken animoak jaso dituzte, giro ikusgarrian, Anoetara bidean
En los prolegómenos del decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, las aficiones de la Real Sociedad y del Athletic han acompañado a sus jugadores, camino de Anoeta. 

