Atletico Madril izango da Realaren edo Athleticen aurkaria Sevillako finalean

Bartzelonak joaneko partidako desabantaila murriztu du hiru golekin (3-0), baina luzapena behartzeko laugarrena falta izan zaio.

Barcelona-Atletico-Madrid-semifinales-de-copa

Simeone Raphina kontsolatzen, Atleticoko jokalariek finalerako txartela lortu izana ospatzen duten bitartean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Atletico Madrilek Errege Kopako finalerdietako kanporaketa iraultzeko Bartzelonaren saiakera zapuztu du. Bartzelonak garaipena lortu du Spotify Camp Noun (3-0), itzuliko neurketan, baina Simeoneren taldeak joaneko partidako 4-0ekoa baliatu du Reala edo Athletic aurkari izango den finalerako sailkatzeko. Talde koltxoneroarentzat 20. finala izango da, bere historiako 11. Koparen bila.

Jules Kounde eta Alejandro Balde Kataluniako taldeko jokalariek min hartu dute norgehiagokan zehar. Lehen zatian Marc Bernalek, 29. minutuan, eta Raphinhak, 47.ean penaltiz, eta berriz ere Bernalek, 72. minutuan, egin dituzte golak, eta luzapena behartzeko zorian geratu dira.

Horrela, Bartzelonak balentria lortzeko zorian geratu da Kopako finalerdietako itzuleran, eta Spotify Camp Nou futbol-zelaiak gau epikoa bizi izan du, baina amaiera zoriontsurik gabe. Gutxienez Barçari balentria bere esku izatearen kontsolamendua geratzen zaio. Gainera, bere publikoak txalo artean agurtu du talde blaugrana, gau epiko bat eskaini diolako esker onez.

- Fitxa teknikoa:

3 - Bartzelona: Joan Garcia; Kounde (Balde, 13. min) (Araujo, 70. min), Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermin (Rashford, 64. min), Raphinha; eta Ferran (Dani Olmo, 64. min).

0 - Atletico Madril: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Gimenez, 76. min), Cardoso, Koke (Sorloth, 58. min), Lookman (Molina, 58. min); Griezmann eta Julian Alvarez (Baena, 69. min).

Golak: 1-0: Marc Bernal, 29. min 2-0: Raphinha (penaltiz), 45+5. min 3-0: Bernal, 72.

Epaileak: Ricardo de Burgos Bengoetxea(Euskal Autonomia Erkidegoko batzordea). Txartel horiak atera dizkie Dani Olmo (66. min), Cancelo (67. min), Lamine Yamal (90+3. min) eta Baena (90+5. min) jokalariei.

Nabarmentzekoa: Bartzelonako Spotify Camp Noun jokatutako Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida 45.399 ikusleren aurrean.

Futbola Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk FC Bartzelona

