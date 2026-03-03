El Atlético de Madrid será el rival de Real o Athletic en la final de Sevilla
El Atlético de Madrid ha frustrado este martes el intento de remontada del Barcelona, que ha logrado una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, y ha hecho valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final en la que se medirá a la Real Sociedad o al Athletic. Será la vigésima final de Copa para el conjunto colchonero en busca su undécimo título.
El conjunto azulgrana, que ha perdido por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, ha recortado a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se ha quedado a una diana de forzar la prórroga.
De esta manera, el Barcelona ha rozado la proeza en la vuelta de las semifinales de Copa, que ha vivido una noche épica, pero sin final feliz. Al Barça le queda el consuelo de haber tenido la gesta en sus manos. Y una despedida con honores de su público, agradecido por que su equipo le brindó, pese al resultado, una noche épica.
- Ficha técnica:
3 - Barcelona: Joan García; Kounde (Balde, min.13)(Araujo, min.70), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín (Rashford, min.64), Raphinha; y Ferran (Dani Olmo, min.64).
0 - Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Giménez, min.76), Cardoso, Koke (Sorloth, min.58), Lookman (Molina, min.58); Griezmann y Julián Alvarez (Baena, min.69).
Goles: 1-0: Marc Bernal, min.29. 2-0: Raphinha (p.), min.45+5. 3-0: Bernal, min.72.
Árbitros: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Dani Olmo (min.66), Cancelo (min.67), Lamine Yamal (min.90+3), y al visitante Baena (min.90+5).
Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 45 399 espectadores.
