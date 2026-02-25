Atalanta, Galatasaray, Real Madril eta PSG ere final-zortzirenetan izango dira
Joaneko partidan jasotako 2-0ekoa irauli du Atalantak Borussia Dortmunden aurka (4-1). Madrilek Benfica kanporatu du, joanekoan 0-1 eta itzulerakoan 1-2 irabazita. PSGk bina berdindu du Monakon eta Galatasaray luzapenean sartutako bi golei esker sailkatu da, nahiz eta Turinen galdu eta ikaragarri sufritu (3-2).
Atalantak Borussia Dortmunden aurkako joaneko partidan jasotako 2-0eko porrota iraultzea lortu du asteazken honetan (4-1, orotara 4-3), 98. minutuan Lazar Samardzic serbiarrak sartutako penaltiari esker. Horrela, Bergamoko taldea Txapeldunen Ligako final-zortzirenetan izango da bost urte geroago.
Real Madrilek ere sailkapena lortu du Benfica kanporatuta. Portugalgo taldeari 0-1 irabazi zion joaneko partidan iragan astean, eta 1-2 gaur Bernabeun jokatutako itzulikoan, Aurelien Tchouameni frantziarrak 16. minutuan eta Vinicius Junior brasildarrak 80. minutuan sartutako golei esker. Benfica aurretik jarri da markagailuan, Rafa Silva portugaldarrak 14. minutuan sartutako golari esker.
Europako txapelduna ere, PSG, final-zortzirenetan egongo da, ez hainbeste bere jokoaren distiragatik, baizik eta bere aukeretan duen konfiantzagatik. Izan ere, Luis Enriqueren mutilek berdinketa bat lortzea nahikoa izan dute (2-2), joaneko partidan lortutako garaipenari esker aurrera egiteko.
Parisko taldearen gaurko maila agerian geratu da azken txanpan; izan ere, Monako jokalari bat gutxiagorekin ari zenean Tezek berdinketa lortu du 92.ean, eta hiru minutu beranduago Faesek zentimetro eskasengatik huts egin du luzapena behartuko zukeen gola.
Sailkapena lortzen azkena Turkiako Galatasaray izan da. Turkiarrek ikaragarri sufritu dute 48. minututik jokalari bat gutxiagorekin jokatu duen Juventusen aurka, Kellyk txartel gorria ikusi baitu. Italiako taldea gizon bat gutxiagorekin egon bada ere, maldan gora zuen kanporaketa berdintzeko eta luzapenera bidaltzeko gai izan da. Spallettiren taldea, ordea, balentria lortzetik pauso bakarrera geratu da, Osimhenek eta Yilmazek luzapenean egindako bi golek bide bazterrean utzi baitute (3-2).
