Atalanta, Galatasaray, Real Madrid y PSG también estarán en los cruces de octavos
La Atalanta ha conseguido este miércoles remontar el 2-0 encajado en la ida ante el Borussia Dortmund (4-1, 4-3 global) en un partido de locura que se ha decidido con un penalti en el 98, convertido por el serbio Lazar Samardzic y que devuelve al combinado de Bérgamo a los octavos de final de la Liga de Campeones cinco años después.
Por su parte, el Real Madrid también ha logrado la clasificación tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80. El Benfica se ha puesto por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero ha acabado siendo eliminado.
El campeón de Europa, el PSG, también estará en octavos no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que han valido para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate (2-2) que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida.
La fragilidad de la clasificación ha quedado patente en el tramo final, cuando con un jugador menos Teze ha conseguido el empate en el 92 y tres más tarde Faes ha fallado por centímetros el gol que habría forzado la prórroga.
El último equipo en clasificarse ha sido el Galatasaray, que ha sufrido muchísimo ante una Juventus con un jugador menos desde el minuto 48 por expulsión de Kelly. Pese a estar con hombre menos el equipo italiano ha sido capaz de empatar una eliminatoria que tenía cuesta arriba y mandar el choque a la prórroga. Sin embargo, los de Spalletti han muerto en la orilla, ya que dos tantos de Osimhen y Yilmaz en el tiempo extra les han dejado en la cuneta (3-2).
Te puede interesar
Real Sociedad-Athletic, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 4 de marzo, en EITB
Desde las 20:30 horas, el miércoles, 4 de marzo, ETB1 y kirolakeitb.eus te acercarán toda la emoción del decisivo encuentro que disputarán la Real Sociedad y el Athletic, en Anoeta, con un billete para la gran final en juego.
El Bodø/Glimt hace historia eliminando al Inter de Milán de la Liga de Campeones
El conjunto noruego venció al equipo italiano (0-2) en el partido de vuelta del playoff de octavos de final. El Bayer Leverkusen, el Newcastle y el Atlético de Madrid también han conseguido pasar a octavos.
El Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones
Una noche con marcadores contundentes, una gesta inesperada en Milán y eliminatorias resueltas con autoridad confirman los pases a octavos.
El Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
Las 'urracas' han arrollado al Qarabag a domicilio (1-6), los noruegos han ganado 3-1 al Inter y el conjunto alemán ha superado por 0-2 al Olympiacos en Grecia. Por el contrario, Brujas y Atlético de Madrid han firmado tablas en Bélgica (3-3).
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja
La RFEF ha anunciado este miércoles que la gran final del campeonato tendrá lugar el 18 de abril y comenzará a las 21:00 horas. La Real Sociedad o el Athletic estarán en esa final, y el equipo vasco que logre clasificarse tendrá como rival al FC Barcelona o al Atlético Madrid.
Real Madrid, Borussia, PSG y Galatasaray vencen en el primer choque del play off
Los merengues han ganado 0-1 al Benfica en Portugal, el equipo alemán ha superado por 2-0 al Atalanta en casa, el conjunto parisino ha remontado al Mónaco a domicilio (2-3) y el once turco ha encarrilado su eliminatoria ante la Juventus (5-2).
El Atlético Madrid aplasta al Barcelona en la ida y pone pie y medio en la final de Copa (4-0)
El árbitro anuló un gol a los culés en la segunda parte y expulsó a Eric García con roja directa a pocos minutos del final.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”
El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.