Atalanta, Galatasaray, Real Madrid y PSG también estarán en los cruces de octavos

La Atalanta ha conseguido remontar el 2-0 encajado en la ida ante el Borussia Dortmund en un partido de locura (4-1). El Madrid ha eliminado al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta. El PSG ha empatado a dos en Mónaco y el Galatasaray se ha metido gracias a dos goles en la prórroga pese a caer y sufrir en Turín (3-2).
BERGAMO (Italy), 25/02/2026.- Atalanta players celebrate the 4-1 goal during the UEFA Champions League play-offs 2nd leg soccer match between Atalanta BC and Borussia Dortmund at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 25 February 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Los jugadores de la Atalanta celebran uno de sus tantos. Foto: EFE
La Atalanta ha conseguido este miércoles remontar el 2-0 encajado en la ida ante el Borussia Dortmund (4-1, 4-3 global) en un partido de locura que se ha decidido con un penalti en el 98, convertido por el serbio Lazar Samardzic y que devuelve al combinado de Bérgamo a los octavos de final de la Liga de Campeones cinco años después.

Por su parte, el Real Madrid también ha logrado la clasificación tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80. El Benfica se ha puesto por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero ha acabado siendo eliminado.

El campeón de Europa, el PSG, también estará en octavos no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que han valido para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate (2-2) que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida.

La fragilidad de la clasificación ha quedado patente en el tramo final, cuando con un jugador menos Teze ha conseguido el empate en el 92 y tres más tarde Faes ha fallado por centímetros el gol que habría forzado la prórroga.

El último equipo en clasificarse ha sido el Galatasaray, que ha sufrido muchísimo ante una Juventus con un jugador menos desde el minuto 48 por expulsión de Kelly. Pese a estar con hombre menos el equipo italiano ha sido capaz de empatar una eliminatoria que tenía cuesta arriba y mandar el choque a la prórroga. Sin embargo, los de Spalletti han muerto en la orilla, ya que dos tantos de Osimhen y Yilmaz en el tiempo extra les han dejado en la cuneta (3-2).

