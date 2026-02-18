Errege Kopa
Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan

Espainiako Federazioak iragarri du txapelketako final handia apirilaren 18an jokatuko dutela, eta 21:00etan hasiko dela. Reala edo Athletic final horretan izango dira, eta sailkatzea lortzen duen euskal taldeak Bartzelona edo Atletico Madril izango du aurkari.

Jon Martin (Reala) eta Gorka Guruzeta (Athletic), Errege Kopan.
Jon Martin eta Gorka Guruzeta, San Mamesen jokatutako finalerdietako partidan. Argazkia: EFE.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan, Sevillan, asteazkenean Espainiako Futbol Federazioak iragarri duenez.

Hasiera batean, txapelketako finala apirilaren 25erako zuten aurreikusita, baina duela aste batzuk Espainiako Federazioak adierazi zuen aurreko asteburuan izango zela, alegia, apirilaren 18an edo 19an; hala, ofiziala da apirilaren 18an jokatuko dutela, larunbatez, eta 21:00etan hasiko dela.

Euskal talde bat izango da final horretan, Reala edo Athletic, eta beste talde finalista Bartzelona edo Atletico Madril izango da. Martxoaren 4an zehaztuko da dena; aurreko egunean, martxoaren 3an, Bartzelona-Atletico Madril itzuliko partida izango da (joanekoan, Atletico Madril 4-0 gailendu zen), eta hilaren 4an, ordea, Reala-Athletic norgehiagoka izango da jokoan, Anoetan (San Mamesen, Realak 0-1 irabazi zuen). 

Futbola Athletic Club Real Sociedad FC Bartzelona Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk Euskal Derbia

