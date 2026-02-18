Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan
Espainiako Federazioak iragarri du txapelketako final handia apirilaren 18an jokatuko dutela, eta 21:00etan hasiko dela. Reala edo Athletic final horretan izango dira, eta sailkatzea lortzen duen euskal taldeak Bartzelona edo Atletico Madril izango du aurkari.
2025-2026 denboraldiko Errege Kopako finala apirilaren 18an jokatuko dute, larunbatez, 21:00etan, Cartujan, Sevillan, asteazkenean Espainiako Futbol Federazioak iragarri duenez.
Hasiera batean, txapelketako finala apirilaren 25erako zuten aurreikusita, baina duela aste batzuk Espainiako Federazioak adierazi zuen aurreko asteburuan izango zela, alegia, apirilaren 18an edo 19an; hala, ofiziala da apirilaren 18an jokatuko dutela, larunbatez, eta 21:00etan hasiko dela.
Euskal talde bat izango da final horretan, Reala edo Athletic, eta beste talde finalista Bartzelona edo Atletico Madril izango da. Martxoaren 4an zehaztuko da dena; aurreko egunean, martxoaren 3an, Bartzelona-Atletico Madril itzuliko partida izango da (joanekoan, Atletico Madril 4-0 gailendu zen), eta hilaren 4an, ordea, Reala-Athletic norgehiagoka izango da jokoan, Anoetan (San Mamesen, Realak 0-1 irabazi zuen).
Zure interesekoa izan daiteke
Real Madrilek, Borussiak, PSGk eta Galatasarayk play offeko lehen neurketan garaipena lortu dute
Zuriek 0-1 irabazi diote Benficari Portugalen, talde alemaniarrak 2-0 gainditu du Atalanta etxean, Pariseko taldeak Monako menderatu du etxetik kanpo (2-3) eta turkiarrek Juventusen aurkako kanporaketa bideratu dute (5-2).
Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du Kopako finalerdietako joanekoan (4-0), eta oso gertu du finalera sailkatzea
Epaileak baliorik gabe utzi zuen Kataluniako taldeak bigarren zatian egindako gol bat, eta, partida amaitzeko minutu gutxiren faltan, txartel gorria atera zion Eric Garciari, Bartzelonako jokalariak Baenari sarrera gogorra egin ostean.
Athletic eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Athleticek eta Realak Errege Kopako finalerdietako joaneko partida jokatu dute San Mamesen (0-1). Hemen laburpena.
Padilla: “Aurpegia eman dugu; seguru nago bueltako partida aurrera aterako dugula”
Athleticek galdu egin du Realaren aurka, San Mamesen jokatu den Kopako finalerdietarako joaneko partidan. Behin norgehiagoka amaituta, Padillarekin izan gara, eta azaldu digunez, bueltako partidan egoera irauli eta aukera aprobetxatuko dutelakoan daude jokalariak.
Reala nagusi izan da, eta lehen kolpea eman du San Mamesen (0-1)
Talde txuri-urdinak aurrea hartzeko aukera dezente izan dituu lehen zatian, baina ez du asmatu Padilla Athleticeko jokalari onenaren aurrean. Bigarren zatian, Turrientesek egin du Realaren gola, 62. minutuan.
Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion Turrientesen gola
Errege Kopako joaneko finalerdia jokatu da Athleticen eta Realaren artean, San Mamesen. Gol bat besterik ez dugu ikusi partidan, eta Turrientes izan da protagonista, Realari garaipena eman eta martxoaren 4an Donostian jokatuko den partidarako abantaila lortu baitu.
Zaleek harrera ezin hobea egin diete Athletic eta Realari, San Mamesera bidean zihoazela
Bi taldeetako zaleek azken unea ere baliatu dute jokalariak bultzatzeko; Athleticen autobusak harrera izan du San Mamesen, eta Realarenak hotelean hartu dute.
Zaleek Kopako derbiko egun handia dute, finalaurrekoetako Athletic-Reala partidarekin
Bizkaiko eta Gipuzkoako taldeek Errege Kopako joaneko partida izango dute, San Mamesen; jokoan, Sevillako finalerako txartel bat.
Errege Kopa: Athletic vs Reala, zuzenean, EITBn
Athleticek eta Realak Errege Kopako finalaurrekoetako joaneko partida jokatuko dute, asteazken honetan, otsailaren 11n, San Mamesen, 21:00etatik aurrera. Partidaren atarikoa, partida bera, eta partidaren osteko nondik norakoak zuzenean ikusi ahalko dira EITBren hedabide desberdinetan: ETB1, kirolakeitb.eus eta ETB ON.