La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja

La final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, en La Cartuja, en Sevilla, tal y como ha anunciado este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Inicialmente, la final del campeonato estaba prevista para el 25 de abril, pero la RFEF adelantó, hace unas semanas, que iba a tener lugar en el fin de semana anterior, el 18 o el 19 de abril; de esta forma, ya es oficial que el partido definitivo por el título se va a disputar el 18 de abril, que es sábado, y que va a comenzar a las 21:00 horas.

Un equipo vasco, la Real Sociedad o el Athletic, va a estar en esa final; el rival del equipo vasco que logre clasificarse será el FC Barcelona o el Atlético Madrid. Todo quedará definido el próximo 4 de marzo: un día antes, se jugará el partido de vuelta de la semifinal entre el FC Barcelona y el Atlético Madrid (en el encuentro de ida, el Atlético Madrid ganó, en su estadio, por 4-0), y en esa misma fecha, el día 4, tendrá lugar en Anoeta el derbi Real Sociedad-Athletic (en San Mamés, la Real ganó 0-1).