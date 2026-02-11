FINALAURREKOA - JOANEKOA
Errege Kopa: Athletic vs Reala, zuzenean, EITBn

Futbola: Errege Kopa - Athletic vs Reala
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak Errege Kopako finalaurrekoetako joaneko partida jokatuko dute, asteazken honetan, otsailaren 11n, San Mamesen, 21:00etatik aurrera. Partidaren atarikoa, partida bera, eta partidaren osteko nondik norakoak zuzenean ikusi ahalko dira EITBren hedabide desberdinetan: ETB1, kirolakeitb.eus eta ETB ON.

Futbola Real Sociedad Athletic Club Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

