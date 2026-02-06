Errege Kopa
Errege Kopako finalerdietako zozketa, zuzenean, kirolakeitb.eus atarian, 13:00etatik aurrera

Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.

(Foto de ARCHIVO) Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press 20/1/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Errege Kopa. Argazkia: ETB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kirolakeitb.eus-ek zuzenean eskainiko du, ostiral honetan, 13:00etatik aurrera, Errege Kopako finalerdietan Athleticek eta Realak izango dituzten aurkariak ezagutzeko zozketa.

Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartu dira zozketan.

Ekitaldi berean joaneko eta itzulerako partidak zehaztuko dira

Futbola Errege Kopa Real Sociedad Athletic Club Futboleko beste lehiaketa batzuk

