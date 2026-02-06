Copa del Rey
El sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en directo, en kirolakeitb.eus, a partir de las 13:00 horas

Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
(Foto de ARCHIVO) Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press 20/1/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Copa del Rey. Foto: ETB
Euskaraz irakurri: Errege Kopako finalerdietako zozketa, zuzenean, kirolakeitb.eus atarian, 13:00etatik aurrera
author image

EITB

Última actualización

Kirolakeitb.eus ofrecerá en directo, este viernes, a partir de las 13:00 horas, el sorteo para conocer los rivales del Athletic y la Real en las semifinales de la Copa del Rey.

Durante el mismo acto se determinarán los partidos de ida y de vuelta

Fútbol Copa del Rey Real Sociedad Athletic Club Otras competiciones de fútbol

