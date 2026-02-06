El sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en directo, en kirolakeitb.eus, a partir de las 13:00 horas
Kirolakeitb.eus ofrecerá en directo, este viernes, a partir de las 13:00 horas, el sorteo para conocer los rivales del Athletic y la Real en las semifinales de la Copa del Rey.
Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Durante el mismo acto se determinarán los partidos de ida y de vuelta.
