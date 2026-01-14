Errege Kopa
Honela jaurti zituzten penaltiak Reala-Osasuna Errege Kopako kanporaketan

Unai Marrero eta Mikel Oyarzabal (Reala).
18:00 - 20:00
Realak final-laurdenetarako sailkapena lortu du. Argazkia: Europa Press.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Realak lortu zuen final-laurdenetara aurrera egitea. Oyarzabalek, Guedesek, Solerrek eta Sergio Gomezek sareetara bidali zuten baloia, eta Unai Marrerok Moncayolaren eta Catenaren jaurtiketak gelditu zituen. 

Futbola Real Sociedad Osasuna Errege Kopa Anoeta Mikel Oyarzabal Futboleko beste lehiaketa batzuk

