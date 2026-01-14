Copa del Rey
Así fue la tanda de penaltis de la eliminatoria de Copa del Rey Real Sociedad-Osasuna

Unai Marrero eta Mikel Oyarzabal (Reala).
18:00 - 20:00
La Real Sociedad ha obtenido la clasificación para cuartos de final. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Honela jaurti zituzten penaltiak Reala-Osasuna Errege Kopako kanporaketan
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad logró el pase a cuartos de final, al transformar cuatro de sus lanzamientos (Oyarzabal, Guedes, Soler y Sergio Gómez); Unai Marrero paró los disparos de Moncayola y Catena. 

Fútbol Real Sociedad Osasuna Copa del Rey Anoeta Mikel Oyarzabal Otras competiciones de fútbol

