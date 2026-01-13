Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El martes laborable resta ambiente a los prolegómenos del derbi copero entre la Real y Osasuna

Dos aficionados de Osasuna en la parte vieja donostiarra Copa del Rey
18:00 - 20:00
La Parte Vieja donostiarra. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Giroa Donostian, Realak eta Osasunak Errege Kopako final-zortzirenetako derbia jokatuko dute
author image

EITB

Última actualización

Los aficionados de uno y otro equipo tienen compromisos laborales y, por tanto, son pocos los afortunados que han podido disfrutar de la previa desde primera hora del día. No será hasta bien entrada la tarde cuando las calles de Donostia comiencen a adoptar ambiente de fútbol.

Fútbol Real Sociedad Osasuna Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X