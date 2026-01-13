El martes laborable resta ambiente a los prolegómenos del derbi copero entre la Real y Osasuna
Los aficionados de uno y otro equipo tienen compromisos laborales y, por tanto, son pocos los afortunados que han podido disfrutar de la previa desde primera hora del día. No será hasta bien entrada la tarde cuando las calles de Donostia comiencen a adoptar ambiente de fútbol.
