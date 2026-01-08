Errege Kopa
Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan

Cultural Leonesa-Athletic kanporaketa ere izango da asteartean 21:00etan; Alavesen eta Rayo Vallecanoren artekoa, ordea, asteazkenean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan.

Oskarsson eta Herrando (Reala eta Osasuna).

Realak eta Osasunak asteartean jokatuko dute, 21:00etan, Anoetan. Argazkia: Europa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Reala-Osasuna 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-zortzirenetako kanporaketa urtarrilaren 13an jokatuko dute, 21:00etatik aurrera, ostegunean Espainiako Futbol Federazioak iragarri duenez. Txapelketako txanda horretan lehiatuko diren gainerako euskal taldeei dagokienez, Athleticek ere asteartean 21:00etan jokatuko du Reino de Leonen, Cultural Leonesaren aurka, eta Alavesek asteazkenean jasoko du Rayo Vallecano Mendizorrotzan, 21:00etan ere.

Hauek dira Errege Kopako final-zortzirenetako ordutegiak:

Urtarrilak 13, asteartea

21:00etan: Cultural Leonesa-Athletic

21:00etan: Reala-Osasuna

Urtarrilak 14, asteazkena

21:00etan: Betis-Elx

21:00etan: Alaves-Rayo Vallecano

Urtarrilak 15, osteguna

21:00etan: Racing Santander-Bartzelona

21:00etan: Burgos-Valentzia

Albacete-Real Madril eta Deportivo-Atletico Madril kanporaketak asteartean edo asteazkenean jokatuko dituzte, 21:00etan; eguna, oraindik, zehaztu gabe dago.

