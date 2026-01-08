Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan
Cultural Leonesa-Athletic kanporaketa ere izango da asteartean 21:00etan; Alavesen eta Rayo Vallecanoren artekoa, ordea, asteazkenean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan.
Reala-Osasuna 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-zortzirenetako kanporaketa urtarrilaren 13an jokatuko dute, 21:00etatik aurrera, ostegunean Espainiako Futbol Federazioak iragarri duenez. Txapelketako txanda horretan lehiatuko diren gainerako euskal taldeei dagokienez, Athleticek ere asteartean 21:00etan jokatuko du Reino de Leonen, Cultural Leonesaren aurka, eta Alavesek asteazkenean jasoko du Rayo Vallecano Mendizorrotzan, 21:00etan ere.
Hauek dira Errege Kopako final-zortzirenetako ordutegiak:
Urtarrilak 13, asteartea
21:00etan: Cultural Leonesa-Athletic
21:00etan: Reala-Osasuna
Urtarrilak 14, asteazkena
21:00etan: Betis-Elx
21:00etan: Alaves-Rayo Vallecano
Urtarrilak 15, osteguna
21:00etan: Racing Santander-Bartzelona
21:00etan: Burgos-Valentzia
Albacete-Real Madril eta Deportivo-Atletico Madril kanporaketak asteartean edo asteazkenean jokatuko dituzte, 21:00etan; eguna, oraindik, zehaztu gabe dago.
Atletico Madril-Athletic eta Reala-Levante Badalona, Erreginaren Kopako final-laurdenetan
Final-laurdenetako beste bi partidak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira. Norgehiagokak otsaileko lehen astean jokatuko dira, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5.
Alavesek Sevilla hartuko du lehen mailako taldeen arteko lehia bakarrean, eta Osasunak Huescan lortu beharko du sailkapena
Babazorroek Sevilla hartuko dute Mendizorrotzan, Ligan Real Madril atakan jarri ostean. Bestalde, Osasuna Kopan aurrera egiteko ilusioarekin iritsiko da Huescara, nahiz eta Alavesen aurkako larunbateko derbiari begira egon.
Ansotegiren Real berriak Eldenseri egingo dio bisita eta Eibarrek Elx hartuko du Ipuruan
Talde txuri-urdina emaitza-krisialdian murgilduta iritsiko Eldara, eta Jon Ansotegik Sergio Franciscoren tokia hartu berritan. Bestalde, armaginek, jaitsiera postuetan, bi partida erabakigarri jokatuko dituzte aste honetan, etxean.
Euskal taldeen norgehiagoken ordutegiak Kopako final-hamaseirenetan
Eibarrek eta Realak abenduaren 16an, asteartean, jokatuko dute, Alavesek eta Osasunak 17an, asteazkenean, eta Athleticek 18an, ostegunean.
Espainiak Uruguai, Saudi Arabia eta Cabo Verde izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako H multzoan
H Multzoak Miami, Atlanta eta Houstonen (AEB) eta Guadalajaran (Mexiko) jokatuko ditu bere partidak.
48 selekzio, 4 ontzi eta Trump, 2026ko Munduko Txapelketaren zozketaren ikuskizuna
Lau ontzitan banatutako 48 selekziok ezagutuko dute bihar, abenduak 5, multzo fasean izango dituzten aurkariak, zozketa honetan Donald Trump, AEBko presidentea egonen da gonbidatu berezi moduan.
Iñaki Recio, Portugaleteko jokalaria: ''Pozik goaz, jendeak gozatu egin du eta guk ere bai''
Alavesek 0-3 irabazi du Portugaleteren aurka, eta Errege Kopako final-hamaseirenetara igaro da. Bi taldeetako protagonistekin egon gara lehen erreakzioak ikusteko. (Bideoa gazteleraz)
Egoitz Bilbao, Portugaleteko entrenatzailea: ''Biharko partida jokatzeko ilusioz gainezka eta irrikitan gaude''
"Partida oso zaila izango da, aurrean izango dugun taldea lehen mailakoa delako, baina seguru nago gauzak ondo egiten baldin baditugu neurketan zehar gure aukerak izango ditugula", onartu du Portugaleteko prestatzaileak.
Hauek dira 2026ko Munduko Txapelketako bigarren aukerako kanporaketak
Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan jokatuko den 2026ko Munduko Txapelketan sailkatzeko bigarren aukeraren kanporaketak martxoaren 26 eta 31ren artean jokatuko dira, Europakoak; beste kontinenteetakoak, 23 eta 31ren artean.