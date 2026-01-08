El derbi Real Sociedad-Osasuna de la Copa del Rey se jugará el martes, 13 de enero, a las 21:00 horas

La eliminatoria Real Sociedad-Osasuna de octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 se va a disputar en Anoeta el próximo martes, 13 de enero, desde las 21:00 horas, tal y como ha anunciado este jueves la Federación Española de Fútbol. En lo que respecta a los otros equipos vascos que van a competir en esta ronda del campeonato, el Athletic jugará en el Reino de León, ante la Cultural Leonesa, también el martes a las 21:00 horas, y el Alavés recibirá al Rayo Vallecano el miércoles, 14 de enero, a las 21:00 horas.

Estos son los horarios de los octavos de final de la Copa del Rey:

Martes, 13 de enero

21:00 horas: Cultural Leonesa-Athletic

21:00 horas: Real Sociedad-Osasuna

Miércoles, 14 de enero

21:00 horas: Betis-Elche

21:00 horas: Alavés-Rayo Vallecano

Jueves, 15 de enero

21:00 horas: Racing Santander-FC Barcelona

21:00 horas: Burgos-Valencia

Las eliminatorias Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético Madrid se jugarán el martes o el miércoles a las 21:00 horas; aún están pendiente de confirmación.