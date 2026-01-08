Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El derbi Real Sociedad-Osasuna de la Copa del Rey se jugará el martes, 13 de enero, a las 21:00 horas

La eliminatoria Cultural Leonesa-Athletic también se disputará el martes a las 21:00 horas; el duelo entre el Alavés y el Rayo Vallecano será el miércoles, a las 21:00 horas, en Mendizorrotza.
Oskarsson eta Herrando (Reala eta Osasuna).
Real Sociedad y Osasuna jugarán el martes, día 13, a las 21:00 horas, en Anoeta. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan
author image

EITB

Última actualización

La eliminatoria Real Sociedad-Osasuna de octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 se va a disputar en Anoeta el próximo martes, 13 de enero, desde las 21:00 horas, tal y como ha anunciado este jueves la Federación Española de Fútbol. En lo que respecta a los otros equipos vascos que van a competir en esta ronda del campeonato, el Athletic jugará en el Reino de León, ante la Cultural Leonesa, también el martes a las 21:00 horas, y el Alavés recibirá al Rayo Vallecano el miércoles, 14 de enero, a las 21:00 horas.

Estos son los horarios de los octavos de final de la Copa del Rey:

Martes, 13 de enero

21:00 horas: Cultural Leonesa-Athletic

21:00 horas: Real Sociedad-Osasuna

Miércoles, 14 de enero

21:00 horas: Betis-Elche

21:00 horas: Alavés-Rayo Vallecano

Jueves, 15 de enero

21:00 horas: Racing Santander-FC Barcelona

21:00 horas: Burgos-Valencia

Las eliminatorias Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético Madrid se jugarán el martes o el miércoles a las 21:00 horas; aún están pendiente de confirmación. 

Fútbol Derbi Vasco Anoeta Athletic Club Real Sociedad Osasuna Alavés Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X