El derbi Real Sociedad-Osasuna de la Copa del Rey se jugará el martes, 13 de enero, a las 21:00 horas
La eliminatoria Real Sociedad-Osasuna de octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 se va a disputar en Anoeta el próximo martes, 13 de enero, desde las 21:00 horas, tal y como ha anunciado este jueves la Federación Española de Fútbol. En lo que respecta a los otros equipos vascos que van a competir en esta ronda del campeonato, el Athletic jugará en el Reino de León, ante la Cultural Leonesa, también el martes a las 21:00 horas, y el Alavés recibirá al Rayo Vallecano el miércoles, 14 de enero, a las 21:00 horas.
Estos son los horarios de los octavos de final de la Copa del Rey:
Martes, 13 de enero
21:00 horas: Cultural Leonesa-Athletic
21:00 horas: Real Sociedad-Osasuna
Miércoles, 14 de enero
21:00 horas: Betis-Elche
21:00 horas: Alavés-Rayo Vallecano
Jueves, 15 de enero
21:00 horas: Racing Santander-FC Barcelona
21:00 horas: Burgos-Valencia
Las eliminatorias Albacete-Real Madrid y Deportivo-Atlético Madrid se jugarán el martes o el miércoles a las 21:00 horas; aún están pendiente de confirmación.
