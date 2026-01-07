Atletico Madril-Athletic eta Reala-Levante Badalona, Erreginaren Kopako final-laurdenetan
Final-laurdenetako beste bi partidak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira. Norgehiagokak otsaileko lehen astean jokatuko dira, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5.
Athleticek Atletico Madrili egin beharko dio bisita Erreginaren Kopako final-laurdenetan. Aitzitik, Realak etxean Levante Badalona hartuko du Zubietan, Las Rozaseko (Madril) Futbolaren Hiria Espainiako Futbol Federazioaren egoitzan asteazken honetan egindako zozketaren arabera.
Final-laurdenak otsaileko lehen astean jokatuko dira partida bakarrera, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5. Final-laurdenetako beste bi neurketak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira.
Realak, 2019ko Erreginaren Kopako txapeldunak, futbol-zelai faktorea alde izango du Badalonaren aurka. Sailkapeneko hirugarren postuan, Txapeldunen Ligarako sailkatzeko lehian, denboraldi honetan bi porrot besterik jaso gabe, talde txuri-urdinak ligako hamargarrenaren aurka neurtuko ditu indarrak. Denboraldi honetan jokatu duten neurketan, talde donostiarrak 0-2 irabazi zuen Badalonan.
Athleticek, bere aldetik, Atletico Madrili egingo dio bisita Madrilgo Alcala de Henares herriko kirol zentroan. Etxeko taldea faboritoa da, bere zelaian jokatzeagatik, baina kanporaketa parekatua izango da.
Izan ere, denboraldi honetan, ligan, bana berdindu zuten bi taldeek, Erreginaren Kopako finalerdietara sailkatzeko lehian jokatuko duten zelai berean. Hala ere, bi talde zuri-gorrien arteko aurreko bi norgehiagoketan, 2013an eta 2019an, madrildarrak sailkatu ziren.
Zure interesekoa izan daiteke
Alavesek Sevilla hartuko du lehen mailako taldeen arteko lehia bakarrean, eta Osasunak Huescan lortu beharko du sailkapena
Babazorroek Sevilla hartuko dute Mendizorrotzan, Ligan Real Madril atakan jarri ostean. Bestalde, Osasuna Kopan aurrera egiteko ilusioarekin iritsiko da Huescara, nahiz eta Alavesen aurkako larunbateko derbiari begira egon.
Ansotegiren Real berriak Eldenseri egingo dio bisita eta Eibarrek Elx hartuko du Ipuruan
Talde txuri-urdina emaitza-krisialdian murgilduta iritsiko Eldara, eta Jon Ansotegik Sergio Franciscoren tokia hartu berritan. Bestalde, armaginek, jaitsiera postuetan, bi partida erabakigarri jokatuko dituzte aste honetan, etxean.
Euskal taldeen norgehiagoken ordutegiak Kopako final-hamaseirenetan
Eibarrek eta Realak abenduaren 16an, asteartean, jokatuko dute, Alavesek eta Osasunak 17an, asteazkenean, eta Athleticek 18an, ostegunean.
Espainiak Uruguai, Saudi Arabia eta Cabo Verde izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako H multzoan
H Multzoak Miami, Atlanta eta Houstonen (AEB) eta Guadalajaran (Mexiko) jokatuko ditu bere partidak.
48 selekzio, 4 ontzi eta Trump, 2026ko Munduko Txapelketaren zozketaren ikuskizuna
Lau ontzitan banatutako 48 selekziok ezagutuko dute bihar, abenduak 5, multzo fasean izango dituzten aurkariak, zozketa honetan Donald Trump, AEBko presidentea egonen da gonbidatu berezi moduan.
Iñaki Recio, Portugaleteko jokalaria: ''Pozik goaz, jendeak gozatu egin du eta guk ere bai''
Alavesek 0-3 irabazi du Portugaleteren aurka, eta Errege Kopako final-hamaseirenetara igaro da. Bi taldeetako protagonistekin egon gara lehen erreakzioak ikusteko. (Bideoa gazteleraz)
Egoitz Bilbao, Portugaleteko entrenatzailea: ''Biharko partida jokatzeko ilusioz gainezka eta irrikitan gaude''
"Partida oso zaila izango da, aurrean izango dugun taldea lehen mailakoa delako, baina seguru nago gauzak ondo egiten baldin baditugu neurketan zehar gure aukerak izango ditugula", onartu du Portugaleteko prestatzaileak.
Hauek dira 2026ko Munduko Txapelketako bigarren aukerako kanporaketak
Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan jokatuko den 2026ko Munduko Txapelketan sailkatzeko bigarren aukeraren kanporaketak martxoaren 26 eta 31ren artean jokatuko dira, Europakoak; beste kontinenteetakoak, 23 eta 31ren artean.
Hauek dira jada 2026ko Munduko futbol Txapelketarako sailkatu diren selekzioak
Guztira, 42 selekziok lortu dute 2026ko Munduko Txapelketarako sailkatzea. Oraindik, sei postu esleitu gabe daude.