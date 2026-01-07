Erreginaren Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Atletico Madril-Athletic eta Reala-Levante Badalona, Erreginaren Kopako final-laurdenetan

Final-laurdenetako beste bi partidak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira. Norgehiagokak otsaileko lehen astean jokatuko dira, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5.

sorteo copa de la reina cuartos de final
Irudia: RFEF
author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek Atletico Madrili egin beharko dio bisita Erreginaren Kopako final-laurdenetan. Aitzitik, Realak etxean Levante Badalona hartuko du Zubietan, Las Rozaseko (Madril) Futbolaren Hiria Espainiako Futbol Federazioaren egoitzan asteazken honetan egindako zozketaren arabera.

Final-laurdenak otsaileko lehen astean jokatuko dira partida bakarrera, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5. Final-laurdenetako beste bi neurketak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira.

Realak, 2019ko Erreginaren Kopako txapeldunak, futbol-zelai faktorea alde izango du Badalonaren aurka. Sailkapeneko hirugarren postuan, Txapeldunen Ligarako sailkatzeko lehian, denboraldi honetan bi porrot besterik jaso gabe, talde txuri-urdinak ligako hamargarrenaren aurka neurtuko ditu indarrak. Denboraldi honetan jokatu duten neurketan, talde donostiarrak 0-2 irabazi zuen Badalonan.

Athleticek, bere aldetik, Atletico Madrili egingo dio bisita Madrilgo Alcala de Henares herriko kirol zentroan. Etxeko taldea faboritoa da, bere zelaian jokatzeagatik, baina kanporaketa parekatua izango da.

Izan ere, denboraldi honetan, ligan, bana berdindu zuten bi taldeek, Erreginaren Kopako finalerdietara sailkatzeko lehian jokatuko duten zelai berean. Hala ere, bi talde zuri-gorrien arteko aurreko bi norgehiagoketan, 2013an eta 2019an, madrildarrak sailkatu ziren.

Athletic Club Real Sociedad Erregina Kopa Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X