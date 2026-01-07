Atlético Madrid-Athletic y Real-Levante Badalona, en cuartos de final de Copa de la Reina

El Athletic tendrá que visitar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Por el contrario, la Real Sociedad se la jugará en casa y recibirá al Levante Badalona en Zubieta, según ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Fútbol Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Estos cuartos de final coperos se disputarán en la primera semana completa de febrero, entre el martes, día 3, y el jueves 5. Los otros dos cruces de cuartos serán Real Madrid-FC Barcelona y Madrid CFF-Tenerife.

La Real, campeona de la Copa de la Reina en 2019, tendrá el factor campo a su favor frente al Badalona. Tercero de la clasificación, en plena pugna por las plazas de la Liga de Campeones, con sólo dos derrotas en esta campaña, el equipo txuri-urdin se mide al décimo de la liga. En su choque ya jugado en esta campaña en el campeonato, el club donostiarra ganó por 0-2 en Badalona.

El Athletic, por su parte, visitará al Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, en una eliminatoria que pone al conjunto local como favorito sobre el bilbaíno por el hecho de jugar en su estadio, pero que presupone igualada.

De hecho, este curso, en su duelo liguero igualaron a uno en el mismo terreno en el que ahora competirán por avanzar a las semifinales de la Copa de la Reina. No obstante, en los dos precedentes coperos entre los dos equipos rojiblancos, en 2013 y 2019, se clasificó el madrileño.