Atlético Madrid-Athletic y Real-Levante Badalona, en cuartos de final de Copa de la Reina
El Athletic tendrá que visitar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Por el contrario, la Real Sociedad se la jugará en casa y recibirá al Levante Badalona en Zubieta, según ha deparado el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Fútbol Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Estos cuartos de final coperos se disputarán en la primera semana completa de febrero, entre el martes, día 3, y el jueves 5. Los otros dos cruces de cuartos serán Real Madrid-FC Barcelona y Madrid CFF-Tenerife.
La Real, campeona de la Copa de la Reina en 2019, tendrá el factor campo a su favor frente al Badalona. Tercero de la clasificación, en plena pugna por las plazas de la Liga de Campeones, con sólo dos derrotas en esta campaña, el equipo txuri-urdin se mide al décimo de la liga. En su choque ya jugado en esta campaña en el campeonato, el club donostiarra ganó por 0-2 en Badalona.
El Athletic, por su parte, visitará al Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, en una eliminatoria que pone al conjunto local como favorito sobre el bilbaíno por el hecho de jugar en su estadio, pero que presupone igualada.
De hecho, este curso, en su duelo liguero igualaron a uno en el mismo terreno en el que ahora competirán por avanzar a las semifinales de la Copa de la Reina. No obstante, en los dos precedentes coperos entre los dos equipos rojiblancos, en 2013 y 2019, se clasificó el madrileño.
El Alavés se mide al Sevilla en el único cruce entre primeras y Osasuna busca la clasificación en Huesca
El conjunto albiazul espera al cuadro hispalense después de poner contra las cuerdas en su feudo al Real Madrid. Por su parte, Osasuna llega a Huesca con la ilusión de avanzar en la Copa, aunque con la mirada puesta en el derbi ante el Alavés del sábado.
La nueva Real de Ansotegi visita al Eldense y el Eibar reta en Ipurua al Elche
El equipo txuriurdin aterriza en Elda sumergida en una crisis de resultados y con Jon Ansotegi como reemplazo interino de Sergio Francisco. Por su parte, los armeros, en puestos de descenso, afrontan esta semana dos partidos decisivos en Ipurua.
Horarios de los cruces de los equipos vascos en dieciseisavos de la Copa
Eibar y Real Sociedad jugarán el martes, 16 de diciembre, Osasuna y Alavés el miércoles 17, y Athletic el jueves 18.
España se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026
El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México).
48 selecciones, 4 bombos y Trump, el espectáculo del sorteo del mundial 2026
48 selecciones divididas en cuatro bombos conocerán mañana, viernes 5 de diciembre, sus rivales para la fase de grupos del próximo mundial, este sorteo contará con Donald Trump, como invitado especial.
Iñaki Recio, jugador del Portugalete: ''Nos vamos contentos, la gente ha disfrutado y nosotros también''
El Alavés ha ganado 0-3 al Portugalete, pasando así a los dieciseisavos de la Copa del Rey. Hemos estado con los protagonistas de ambos equipos para ver las primeras reacciones.
Egoitz Bilbao, entrenador del Portugalete: ''Eliminar al Alavés sería una machada, algo increíble''
"Tenemos que agarrarnos a eso. Si lo hicimos una vez podemos hacerlo una segunda", ha añadido el técnico del conjunto jarrillero que cuenta con la única baja del centrocampista Ibai Quintana.
Estas son las eliminatorias de la repesca para el Mundial de 2026
Las eliminatorias de la repesca para disputar el mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026 se jugarán entre el 26 y el 31 de marzo en caso de los Europeos y entre el 23 y el 31 del mismo mes en el resto de continentes
Estas son las selecciones que ya están clasificadas para el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026
En total, 42 selecciones han logrado ya su billete para el Mundial. Todavía hay seis plazas sin adjudicar.