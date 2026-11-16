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F Ligako Athleticen eta Alavesen arteko derbia San Mamesen jokatuko da
Norgehiagoka abenduaren 8an jokatuko da, 12:00etan.
Athletic Cluben eta Deportivo Alavesen arteko derbia, F Ligako 13. jardunaldiari dagokiona, abenduaren 8an jokatuko da, 12:00etan, San Mamesen.
Partida hau, etxekoek ‘Katedralean’ jokatuko duten denboraldiko lehenengoa izango da. ‘Gloriosak’, berriz, estreinakoz jokatuko dute estadioan, izan ere, aurrekoetan Lezamako instalazioetan jokatzea egokitu zaie.
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