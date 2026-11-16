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F Ligako Athleticen eta Alavesen arteko derbia San Mamesen jokatuko da

Norgehiagoka abenduaren 8an jokatuko da, 12:00etan.

A general view of San Mames prior to the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames on December 3, 2025, in Bilbao, Spain.
San Mames. Irudia: Europa Press
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athletic Cluben eta Deportivo Alavesen arteko derbia, F Ligako 13. jardunaldiari dagokiona, abenduaren 8an jokatuko da, 12:00etan, San Mamesen.

Partida hau, etxekoek ‘Katedralean’ jokatuko duten denboraldiko lehenengoa izango da. ‘Gloriosak’, berriz, estreinakoz jokatuko dute estadioan, izan ere, aurrekoetan Lezamako instalazioetan jokatzea egokitu zaie.

Futbola Athletic Club San Mames Alaves Moeve F Liga

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