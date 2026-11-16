LIGA F MOEVE
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El derbi entre Athletic y Alavés de la Liga F se jugará en San Mamés

El derbi tendrá lugar el 8 de diciembre, a las 12:00 horas
A general view of San Mames prior to the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Madrid CF at San Mames on December 3, 2025, in Bilbao, Spain.
San Mamés. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: F Ligako Athleticen eta Alavesen arteko derbia San Mamesen jokatuko da
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El derbi entre Athletic Club y Deportivo Alavés correspondiente a la 13ª jornada de la Liga F, se jugará el 8 de diciembre a las 12:00 horas, en San Mamés.

Este encuentro será el primero de la temporada que jugarán las locales en ‘La Catedral’. Las ‘Gloriosas’ también se estrenarán en el estadio, ya que, en las anteriores ocasiones, el derbi tubo lugar en las instalaciones de Lezama. 

Fútbol Athletic Club San Mamés Alavés Liga F Moeve

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