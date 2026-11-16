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El derbi entre Athletic y Alavés de la Liga F se jugará en San Mamés
El derbi tendrá lugar el 8 de diciembre, a las 12:00 horas
Euskaraz irakurri: F Ligako Athleticen eta Alavesen arteko derbia San Mamesen jokatuko da
El derbi entre Athletic Club y Deportivo Alavés correspondiente a la 13ª jornada de la Liga F, se jugará el 8 de diciembre a las 12:00 horas, en San Mamés.
Este encuentro será el primero de la temporada que jugarán las locales en ‘La Catedral’. Las ‘Gloriosas’ también se estrenarán en el estadio, ya que, en las anteriores ocasiones, el derbi tubo lugar en las instalaciones de Lezama.
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