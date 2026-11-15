El Athletic golea a la Real en Anoeta y se lleva el derbi (1-4)

La Real ha comenzado el encuentro con iniciativa, haciéndose con la posesión del balón. Nerea Eizagirre ha tenido la primera gran ocasión local en el minuto 13, con un remate de cabeza que se ha marchado por encima del larguero. Poco después, Ane Elexpuru ha obligado a Arrula a realizar una buena intervención en una rápida jugada rojiblanca. En el minuto 19, Laura Camino ha visto la tarjeta amarilla por una falta sobre Daniela Agote. Un minuto después, Sara Ortega ha adelantado al Athletic con un auténtico golazo desde fuera del área, al sorprender a Arrula con un disparo por encima de la guardameta (0-1).

La Real ha reaccionado y ha acumulado varias llegadas peligrosas, con intentos de Cecilia Marcos y Ainoa Campo que ha detenido Nanclares. Sin embargo, cuando mejor estaban las donostiarras, Ane Azkona ha ampliado la ventaja en el minuto 36 con un acertado remate. Apenas tres minutos después, ha vuelto a encontrar portería, esta vez con un cabezazo tras un centro de Sara Ortega, para establecer el 0-3. En el tramo final, Nerea Eizagirre y Cecilia Marcos han vuelto a probar fortuna, pero Nanclares ha respondido con buenas intervenciones.

Tras el descanso, la Real ha salido decidida a recortar distancias y lo ha conseguido muy pronto. En el minuto 50, Sonya Keefe ha empujado a la red un centro de Cecilia Marcos desde la izquierda para establecer el 1-3. Sin embargo, cuando las txuri-urdin parecían meterse de nuevo en el partido, Clara Pinedo ha respondido con un gran disparo cruzado en el minuto 56 para devolver los tres goles de ventaja al Athletic (1-4).

A partir de ahí, las rojiblancas han controlado el encuentro y han dificultado las llegadas de una Real que no ha dejado de intentarlo. Nerea Eizagirre ha tenido varias oportunidades para reducir distancias, pero se ha encontrado con Adriana Nanclares. La Real también ha reclamado un posible penalti en el minuto 82, pero el VAR ha confirmado que no había infracción. Maite Valero ha visto la tarjeta amarilla en el tiempo añadido. Pese a los intentos finales de las donostiarras, el marcador ya no se ha movido y el Athletic ha firmado una gran victoria en Anoeta ante una Real Sociedad (1-4).