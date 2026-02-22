Maite Valero: “Partida ona egin dugu, gure jokoa inposatzen saiatu gara eta uste dut lortu dugula”
Eibarren eta Athleticen arteko derbia jokatu da gaur Ipuruan. Athleticek 0-1 garaitu ditu armaginak, eta hilabete zaila igaro ostean Maite Valerok azaldu duenez, “garaipen honek inpultsoa” ematen die aurrera jarraitzeko eta “azken partidetan dena emateko”.
Eibarrek Athleticen aurkako derbia galdu du Ipuruan 0-1eko emaitzarekin. Arene Altonaga Eibarreko kapitainak azaldu digunez, pasa den urtean bezala galtzeak, azken minutuan, min egin die. Hala ere, bi aste lasai dauzkate aurretik eta “ondo etorriko zaie burua altxatzeko”.
Garaipen honi esker, bilbotarrek azken asteetako bolada txarra etetea lortu dute. Armaginek, aldiz, behar-beharrezkoak dituzten puntuak lortu gabe jarraitzen dute.
Arturo Ruizen taldea gehiago izan da zuri-gorrien eta txuri-urdinen arteko euskal derbian, eta Aiara Agirrezabalak eta Paula Fernandezek lehen zatian sartutako golekin nagusitu da.
Txuri-urdinak hirugarren dira, bederatzigarren den Athleticek baino 15 puntu gehiagorekin. Zuri-gorriek zortzi gol jaso dituzte euren azken bi neurketetan, baina joaneko partida berdinketarekin amaitu zen. Igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da, 12:00etatik aurrera, EITBn.
Athleticek 2025-2026 Moeve F Ligako titulua lortzeko lehian jarraitzen du, Real Madrili irabazita (0-1), 17. jardunaldiko partida aurreratuan. Adriana Nanclares atezainak buruan kolpea jaso ondoren, Sara Ortegaren gol bikainak hiru puntuak erabaki ditu talde bilbotarrarentzat.
Entrenatzaile gipuzkoarra Euskal Herriko futbol hezitzailean, SD Eibarren, ibilbide bikaina egin eta Portugalgo Racing Power FC taldean nazioarteko esperientzia izan ondoren iritsi da Tenerifeko taldera.
Espainiako Futbol Federazioak jakinarazi du Montse Tomek ez duela karguan jarraituko eta Bermudez dela hautatzaile berria. Iturregi izango da bigarren entrenatzailea.
