Maite Valero: “Partida ona egin dugu, gure jokoa inposatzen saiatu gara eta uste dut lortu dugula”

18:00 - 20:00
Maite Valero. Irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Eibarren eta Athleticen arteko derbia jokatu da gaur Ipuruan. Athleticek 0-1 garaitu ditu armaginak, eta hilabete zaila igaro ostean Maite Valerok azaldu duenez, “garaipen honek inpultsoa” ematen die aurrera jarraitzeko eta “azken partidetan dena emateko”.

Agotek azken hasperenean egindako golak garaipena eman dio Athletici Ipuruako derbian (0-1)
Futbola Athletic Club Ipurua zelaia Moeve F Liga

