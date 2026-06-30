Alaves-Valentzia, Athletic-Badalona, Eibar-Espanyol eta Reala-Logroño, Liga F Moeveko lehen jardunaldian
F Moeve Ligako 2026-2027 denboraldia, Espainiako emakumezkoen futbolaren maila gorena, abuztuko azken asteburuan hasiko da, hilaren 29an eta 30ean, eta maiatzeko laugarren asteburuan amaituko da, hilaren 22an eta 23an.
Lehenengo jardunaldian, euskal taldeek etxean jokatuko dute. Igo berriek, Alavesek eta Valentziak, elkarren aurka neurtuko dituzte indarrak. Athleticek Badalona izango du aurkari, Eibarrek Espanyol, eta amaitzeko, Realak Logroñoren aurka jokatuko du.
Gainontzeko taldeei dagokienez, honakoak izango dira partidak: Bartzelona-Tenerife, Madril CFF-Granada, Deportivo-Sevilla eta Real Madril-Atletico Madril.
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David Gonzalez nafarra, Atletico Madrilen entrenatzaile berria
Tuterako entrenatzaileak ibilbide luzea du nazioartean, baina emakumezkoen futbolean bere aurreneko abentura izango da. Prestatzaile nafarra Boliviako Oriente Petrolero taldetik iritsi da talde madrildarrera.
F Moeve Liga kinielan sartuko da 2026-2027 denboralditik aurrera
Horrela, emakumezkoen Ligak kinielarekin biltzen den diruaren % 15 jasoko du, eta ekarpen ekonomiko handia egingo dio sektoreari.
Bartzelonak zazpigarren F Liga eskuratu du jarraian, Espanyoli irabazita
Pere Romeuk entrenatzen duen taldeak hamaika liga lortu ditu, atzokoari esker.
Arene Altonaga: “Gogorra izan da eta triste gaude, baina behekoek berdin jarraitzen dute eta lasaitasun hori ere badaukagu”
Eibarrek Athleticen aurkako derbia galdu du Ipuruan 0-1eko emaitzarekin. Arene Altonaga Eibarreko kapitainaren hitzetan, iaz bezala azken minutuan galtzeak min egin die. Hala ere, bi aste lasai dauzkate aurretik, eta “ondo etorriko zaigu burua altxatzeko”.
Maite Valero: “Partida ona egin dugu, gure jokoa inposatzen saiatu gara eta uste dut lortu dugula”
Eibarren eta Athleticen arteko derbia jokatu da gaur Ipuruan. Athleticek 0-1 garaitu ditu armaginak, eta hilabete zaila igaro ostean Maite Valerok azaldu duenez, “garaipen honek inpultsoa” ematen die aurrera jarraitzeko eta “azken partidetan dena emateko”.
Agotek azken hasperenean egindako golak garaipena eman dio Athletici Ipuruako derbian (0-1)
Garaipen honi esker, bilbotarrek azken asteetako bolada txarra etetea lortu dute. Armaginek, aldiz, behar-beharrezkoak dituzten puntuak lortu gabe jarraitzen dute.
Realak garaipen argia lortu du Athleticen aurka Lezaman (0-2)
Arturo Ruizen taldea gehiago izan da zuri-gorrien eta txuri-urdinen arteko euskal derbian, eta Aiara Agirrezabalak eta Paula Fernandezek lehen zatian sartutako golekin nagusitu da.
F Liga: Athletic vs Real Sociedad, zuzenean
Ikusi zuzenean Athletic Cluben eta Realaren arteko F Ligako 20. jardunaldiari dagokion euskal derbia, igande honetan, otsailaren 15ean, 12:00etatik aurrera, Lezamatik.
Athleticek gora egin nahi du sailkapenean, eta Realak hirugarren postua sendotu, igande honetako derbian
Txuri-urdinak hirugarren dira, bederatzigarren den Athleticek baino 15 puntu gehiagorekin. Zuri-gorriek zortzi gol jaso dituzte euren azken bi neurketetan, baina joaneko partida berdinketarekin amaitu zen. Igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da, 12:00etatik aurrera, EITBn.