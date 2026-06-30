F MOEVE LIGA
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Alaves-Valentzia, Athletic-Badalona, Eibar-Espanyol eta Reala-Logroño, Liga F Moeveko lehen jardunaldian

Denboraldian jokatuko diren 240 partidak era asimetrikoan jokatuko dira, hau da ez dira bi jardunaldi berdin egongo.
(Foto de ARCHIVO) Garazi Facila Giralte of SD Eibar in action during the Spanish Women League, Liga F Moeve, football match played between Real Madrid and SD Eibar at Alfredo Di Stefano stadium on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press 23/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Garazi Facila Real Madrilen aurkako partidan. Irudia: Europa Press
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KIROLAK EITB

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F Moeve Ligako 2026-2027 denboraldia, Espainiako emakumezkoen futbolaren maila gorena, abuztuko azken asteburuan hasiko da, hilaren 29an eta 30ean, eta maiatzeko laugarren asteburuan amaituko da, hilaren 22an eta 23an.

Lehenengo jardunaldian, euskal taldeek etxean jokatuko dute. Igo berriek, Alavesek eta Valentziak, elkarren aurka neurtuko dituzte indarrak. Athleticek Badalona izango du aurkari, Eibarrek Espanyol, eta amaitzeko, Realak Logroñoren aurka jokatuko du.

Gainontzeko taldeei dagokienez, honakoak izango dira partidak: Bartzelona-Tenerife, Madril CFF-Granada, Deportivo-Sevilla eta Real Madril-Atletico Madril.

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