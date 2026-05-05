F Moeve Liga kinielan sartuko da 2026-2027 denboralditik aurrera

Horrela, emakumezkoen Ligak kinielarekin biltzen den diruaren %15a jasoko du, honek ekarpen ekonomiko garrantzitsua suposatuko du.

F Moeve Liga FC Bartzelona vs Real Madril

Bartzelonaren eta Real Madrilen arteko neurketa bat. Argazkia: Europa Press

author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

F Moeve Liga kinielan sartuko dute 2026-2027 denboralditik aurrera, gaur Ministroen Kontseiluak neurria bileran onartu ondoren. Horrela, emakumezkoen Ligak kinielarekin biltzen de diruaren %15a jasoko du, horrek ekarpen ekonomiko garrantzitsua suposatuko du.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eman du berria, eta neurria “zelai barruan eta kanpoan berdintasunaren aldeko apustua” dela azpimarratu du. Gainera, F Moeve Liga nazioarteko erreferentzia izaten jarraitzeko “beste pauso bat” izango dela nabarmendu du.

Espainako Futbolarien Elkarteak (AFE) gogorarazi duenez, 2019ean #QuinielasEnFemenino kanpaina abiatu zuenetik sindikatuak aldarrikatutako neurri bat da. “Berdintasunaren eta emakumezkoen futbolaren aitortzarentzat aurre pauso sendo bat da”, nabarmendu duenez.

Bestalde,  Milagros Tolon, Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol ministroak adierazi duenez, erabakiak "beste pauso bat ematen du desberdintasun historikoak zuzentzeko" eta "aukera gehiago, ikusgarritasun handiagoa eta eskubide gehiago bermatzeko futbolarientzat".

Emakume kirolariak Moeve F Liga Futbola

