Bartzelonak zazpigarren F Liga eskuratu du jarraian, Espanyoli irabazita

Pere Romeuk entrenatzen duen taldeak hamaika liga lortu ditu, atzokoari esker.

BARCELONA, 22/04/2026.- Las jugadoras del primer equipo del Fc Barcelona celebran la consecución del título de la Liga F tras ganar el partido de la jornada 26 entre el RCD Espanyol y el Fc Barcelona disputado este miércoles, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. EFE/ Quique García

Taldeak Espanyolen aurkako garaipena ospatu du. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Bartzelonak zazpigarren F Liga eskuratu zuen asteazkenean, RCD Espanyol (1-4) mendean hartuta, Dani Jarque Ciutat Esportivan.

Hala, Pere Romeuren taldeak 11 liga ditu orain arteko historian. Partida hasi eta bi minutura, Carla Juliàk sartu zuen Bartzelonaren lehen gola, jaurtiketa gurutzatu gogor bati esker. Ondoren, talde perikoak bana berdindu zuen Laia Ballestek sartutako penaltiari esker, baina berdinketak bi minutu baino ez zuen iraun, Caroline Grahamek bigarren gola sartu baitzuen berehala, Clara Serrajordik pase bikaina emanda. Azkenik, Martine Fengerrek gol-zaparrada biribildu zuen (1-4) azken ordu erdian.

Horrenbestez, Barçak matematikoki lortu zuen F Moeve Liga honetako garaikurra, lau jardunaldiren faltan.

Orain, Txapeldunen Liga darabilte buruan, laugarren tituluaren bila (2021, 2023 eta 2024) dabiltza eta. Bayernen aurka neurtuko dituzte indarrak finalerdietan. Horrez gain, maiatzaren 16an, Erreginaren Kopako finala jokatuko dute, Atletico Madrilen aurka.

