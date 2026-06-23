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David Gonzalez nafarra, Atletico Madrileko entrenatzaile berria

Tuterako entrenatzaileak ibilbide luzea du nazioartean, baina emakumezkoen futbolean bere aurreneko abentura izango da. Prestatzaile nafarra Boliviako Oriente Petrolero taldetik iritsi da talde madrildarrera.

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David Gonzalez Sanz tuterarra, entrenatzaile koltxonero bezala sinatu ondoren. Irudia: Atletico Madril

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Atletico Madrilek eta David Gonzalez Sanzek akordioa itxi dute, prestatzaile nafarra (1985/04/16, Tutera) entrenatzaile koltxonero berria izateko 2027ko ekainaren 30era arte, talde madrildarrak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Tuterako entrenatzailea Oriente Petrolerotik, Boliviako lehen mailako taldetik, heldu da klub koltxonerora. Nafarra Dominikar Errepublikako selekzio absolutuko eta 23 urtez azpikoko hautatzailea izan da, baita Dominikar Errepublikako Atletico Pantoja eta Boliviako Real Tomayapo bezalako klubak zuzendu ere.

Bere kontratu berria sinatu ostean, Gonzalezek "oso pozik eta ilusioz gainezka" dagoela adierazi du. "Klub handi honen mailan egotea espero dut, erronka garrantzitsua delako. Taldeak zalego itzela du, eta klubak maila gorenean egotea merezi du", gaineratu duenez.

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