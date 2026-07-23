Ane Etxezarreta: “Me quedo con la final de la Copa de la Reina en Granada”
Ane Etxezarreta ha anunciado que deja el fútbol. Tras pasar por Beasain, Oiartzun, Real Sociedad y Eibar, ha querido compartir lo vivido en su carrera deportiva. Está convencida de la decisión que ha tomado y cree que lo ha hecho en un buen momento. También tiene claro cuál ha sido el momento más feliz de su carrera.
Te puede interesar
La guipuzcoana Mirari Uria ficha por el Badalona Women
La atacante de 23 años llega procedente de la Real Sociedad para reforzar la línea ofensiva del conjunto catalán de cara a la temporada 2026-2027.
Calendario de los derbis vascos de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027
Estas son las fechas de los catorce derbis vascos de la próxima edición del campeonato; el primero tendrá lugar en la cuarta jornada, en la que Eibar y Athletic se enfrentarán en Ipurua.
Alavés-Valencia, Athletic-Badalona, Eibar-Espanyol y Real Sociedad-Logroño, en la primera jornada de Liga F Moeve
Los 240 partidos de la temporada se jugarán de forma asimétrica, es decir, no habrá dos jornadas iguales.
El navarro David González, nuevo entrenador del Atlético de Madrid
El técnico de Tudela cuenta con una dilatada experiencia internacional, pero se trata de su primera experiencia en el fútbol femenino. El entrenador navarro llega al equipo colchonero procedente del Oriente Petrolero boliviano.
La Liga F Moeve será incluida en la quiniela a partir de la temporada 2026-2027
Así, la Liga femenina recibirá el 15% de la recaudación de la quiniela, lo que supondrá un impacto relevante en el ámbito económico.
El Barcelona gana al Espanyol y conquista su séptima Liga F consecutiva
El equipo que entrena Pere Romeu acumula once títulos de liga en su palmarés, gracias al conseguido ayer.
Arene Altonaga: “El partido ha dolido; necesitamos recuperarnos y darle la vuelta”
El Eibar ha perdido el derbi ante el Athletic en Ipurua por 0-1. Según nos ha explicado la capitana del Eibar, Arene Altonaga, perder como el año pasado, en el último minuto, les ha hecho daño. Sin embargo, tienen dos semanas de tranquilidad por delante y “les vendrá bien para recuperarse”.
Maite Valero: “Hemos intentado imponer nuestro juego; hemos insistido y ha llegado el gol que esperábamos”
Se ha disputado el derbi entre Eibar y Athletic, en Ipurua. El Athletic Club ha ganado 0-1 a los armeros y tras un mes complicado, Maite Valero ha explicado que “esta victoria les da un impulso” para seguir adelante y “darlo todo en los útlimos partidos”.
Un gol de Agote en el último suspiro da la victoria al Athletic en el derbi de Ipurua (0-1)
Este permite a las rojiblancas romper la mala racha de las últimas semanas. Las armeras, en cambio, siguen sin sumar los puntos que necesitan para salir de la zona de peligro.