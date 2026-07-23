Ane Etxezarreta: “Me quedo con la final de la Copa de la Reina en Granada”

Ane Etxezarreta ha anunciado que deja el fútbol. Tras pasar por Beasain, Oiartzun, Real Sociedad y Eibar, ha querido compartir lo vivido en su carrera deportiva. Está convencida de la decisión que ha tomado y cree que lo ha hecho en un buen momento. También tiene claro cuál ha sido el momento más feliz de su carrera.