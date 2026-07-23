SE RETIRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ane Etxezarreta: “Me quedo con la final de la Copa de la Reina en Granada”

Publicidad
Ane Etxezarreta
18:00 - 20:00
Ane Etxezarreta, exjugadora del Beasain, Oiartzun, Real Sociedad y Eibar.
Euskaraz irakurri: Ane Etxezarreta: “Momenturik onena Granadako Erregina Kopako finala izan da"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Ane Etxezarreta ha anunciado que deja el fútbol. Tras pasar por Beasain, Oiartzun, Real Sociedad y Eibar, ha querido compartir lo vivido en su carrera deportiva. Está convencida de la decisión que ha tomado y cree que lo ha hecho en un buen momento. También tiene claro cuál ha sido el momento más feliz de su carrera.

 

Fútbol SD Eibar Real Sociedad Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X