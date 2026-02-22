F Moeve Liga
Agotek azken hasperenean egindako golak garaipena eman dio Athletici Ipuruako derbian (0-1)

IPURUA, 22/02/2026.- La delantera del Eibar Lara (c) controla el balón durante el partido de Liga F que enfrentó al Eibar y al Athletic Club en Ipurua, este domingo. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Lara eta Pinedo, partidako jokaldi batean. Argazkia: Efe.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Garaipen honi esker, bilbotarrek azken asteetako bolada txarra etetea lortu dute. Armaginek, aldiz, behar-beharrezkoak dituzten puntuak lortu gabe jarraitzen dute.

Futbola SD Eibar Athletic Club Golak Euskal Derbia Moeve F Liga

