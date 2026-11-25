Loren Malagaren kirol zuzendaria kargutik kendu dute
Burgoskoa, Realaren eta Athleticen jokalari ohia, 2023ko maiatzean iritsi zen Malagara, eta talde andaluziarraren azken bi igoeratan parte hartu du, Bigarren eta Lehen Mailara. Emaitza txarrek, ordea, azken postuan 13 jardunalditan bost punturekin eta oraindik garaipenik lortu gabe, kargugabetzea eragin dute.
Lorenzo Juarros Loren Malagaren kirol zuzendari kargutik kendu dute, azken hiru denboraldi eta erdian Andaluziako klubean bete duen zeregina, talde andaluziarrak asteazkenean jakitera eman duenez. Malaga Athleticen aurkaria izango da asteburuan.
"Klubak eskerrak eman nahi dizkio Burgoskoari, taldean egindako lanagatik eta egindako konpromisoagatik", adierazi du Malagak.
Burgoskoa, Realaren eta Athleticen jokalari ohia, 2023ko maiatzean iritsi zen Malagara, talde andaluziarrean RFEF mailara jaitsi berria zela, eta futbol profesionalera berriro igotzeko erronkarekin.
2024-2025 denboraldian Hypermotion Ligan jarraitzea lortu ondoren, Malagako taldea EA Sports Ligara igo zen, 2026ko ekainean, maila gorenean azkenengoz aritu eta zortzi urtera. Malagako harrobian hazitako jokalariz osatutako taldearekin lortu zuen igotzea.
EA Sports Ligan bildutako emaitzek, azken sailkatua, 13 jardunalditan bost punturekin eta oraindik garaipenik lortu gabe, bi aldeak 2027ko ekainera arte lotzen zituen kontratua eteteko erabakia ekarri dute.
Lorenen ordezkoa Miguel Angel Corona izan daiteke. Corona Almeriaren, Valentziaren eta azken denboraldian Panathinaikos talde greziarraren kirol zuzendaria izan da.