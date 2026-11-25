Lorenzo Juarros, Loren, ha sido destituido como director deportivo del Málaga, próximo rival del Athletic, cargo que ha ocupado en el club durante las últimas tres temporadas y media, en las que fue partícipe de dos ascensos de categoría, a Segunda y Primera División, ha informado este miércoles el club andaluz.

"La entidad agradece al burgalés su trabajo y compromiso durante su etapa en el club", ha indicado el Málaga al confirmar su salida.

El burgalés, exjugador de la Real y del Athletic, llegó al Málaga en mayo de 2023, con el equipo blanquiazul recién descendido a Primera RFEF y con el reto de ascender de nuevo al fútbol profesional, hito que se logró una temporada más tarde.

Tras la temporada 2024-2025, en la que se logró la permanencia en LaLiga Hypermotion, el conjunto malagueño ascendió en junio de 2026 a LaLiga EA Sports, ocho años después de su última estancia en la máxima categoría y con un equipo formado en su mayor parte por jugadores formados en la cantera malaguista.

Los resultados deportivos del proyecto en LaLiga EA Sports, colista con cinco puntos en 13 jornadas y sin conseguir aún la victoria, han propiciado la decisión de concluir la relación contractual que unía a ambas partes hasta junio de 2027.

El sustituto de Loren Juarros podría ser Miguel Ángel Corona, con el que negocian los dirigentes malaguistas y que fuera director deportivo del Almería, Valencia y en la última temporada del Panathinaikos griego.