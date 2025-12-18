Alt foto
Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro

Jagoba Arrasate y Jon Ansotegi entrenadores de Berriatua
18:00 - 20:00

Jagoba Arrasate Mallorcako entrenatzailea eta Jon Ansotegi Realeko teknikaria, biak berriatuarrak. Argazkiak: Europa Press

Azken eguneratzea

2.000 biztanleko herri honetakoa ezohiko kasua da, bere herritarren artean lehen mailako bi entrenatzaile baititu. Jagoba Arrasateri Jon Ansotegi gehitu zaio aste honetan, eta, gainera, koadrila berekoak dira.

