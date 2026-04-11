Alaves-Athletic derbia maiatzaren 2an jokatuko da, 18:30ean
Alavesen eta Athleticen arteko euskal derbia maiatzaren 2an jokatuko da, larunbatean, Mendizorrotzan. Realak, bestalde, Sevillaren aurka jokatuko du maiatzaren 4an. Osasunari dagokionez, Bartzelonaren aurka jokatuko duen partida oraindik ez dute zehaztu noiz jokatuko den.
EA Sports ligako 34. jardunaldiak Europan jokatzeko postu bat eskuratzeko eta mailari eusteko borroka argitu dezaketen funtsezko partidak ekarriko ditu.
Jardunaldiko partida nagusia maiatzaren 2an jokatuko da, 18:30ean, Alavesek Athletic hartuko baitu Mendizorrotzan, emozioz beteriko euskal derbi batean.
Babazorroen helburua puntuak eskuratzeko etxean sendo aritzea izango da. Zuri-gorriek, berriz, sailkapenean duten tokia sendotu eta Europan jokatzeko txartela lortzeko gogotsu egingo diote aurre neurketari.
Bestalde, Realak hegoaldera bidaiatuko du, maiatzaren 4an, 21:00etan, Sevillaren aurka aritzeko. Txuri-urdinek lehia zaila izango dute Europan jokatzeko eskubidea ematen duen postu bat eskuratzeko borrokan funtsezkoa izango den partidan.
Osasunari dagokionez, Bartzelonaren aurka jokatuko duen partidaren eguna eta ordua ez dituzte oraindik zehaztu. Kataluniako taldeak UEFA Txapeldunen Ligan duen bilakaeraren arabera jarriko dute data.
