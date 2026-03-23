Matias Almeyda kargugabetu du Sevillak

Talde andaluziarra, EA Sports Ligaren 29 jardunaldiren ondoren, jaitsierako postuetatik hiru puntuetara dago. Sevilla Luis Garcia Plaza, Alaveseko entrenatzaile ohiarekin negoziatzen ari dira, entrenatzaile argentinarra ordezkatzeko.

Matias Almeyda (Sevilla)
Matias Almeyda Sevillako entrenatzaile ohia; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Matias Almeyda argentinarra kargugabetu du Sevillak astelehen honetan, talde horrek larunbat honetan Valentziaren aurka jasandako porrotaren ostean (0-2); hain zuzen, hiru puntuk baino ez dute aldentzen Sevilla jaitsiera postuetatik. Almeydak 32 partida ofizialetan zuzendu du Sevilla, horietatik 29 EA Sports Ligan eta beste hiru Errege Kopan.

2025eko udan ailegatu zen Almeyda Sevillara, orain sailkapenaren une zailan utzi du aulkia, hamaseigarren postuan 31 punturekin, 8 garaipen, 7 berdinketa eta 14 porroten ondoren.

Sevilla Luis Garcia Plazarekin negoziatzen ari dira Almeydaren ordezkaria izateko, baina baita beste hautagai batzuk entzun dira, hala nola, Manolo Jimenez edo Diego Martinez.

Entrenatzaile argentinarrarekin, Sevillak 31 puntu gehitu ditu, horietatik hamasei bere estadioan hamabost partidan zehar eta beste hamabost kanpoan hamalau partidatan, eta gol gehien jaso dituen lehen mailako taldea da, 49 gol jasota.

