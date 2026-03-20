Ordutegiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Reala-Alaves derbia apirilaren 11n jokatuko da, larunbata, 14:00etan

Ondorioz, txuri-urdinek astebete izango dute Atletico Madrilen aurka hilaren 19an Sevillan jokatuko duten Kopako finalaren aurretik.

VITORIA-GASTEIZ, 06/12/2025.-Sadiq Umar (d), de la Real Sociedad y Lucas Boyé (c), del Alavés, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el Alavés y la Real Sociedad, este sábado en el estadio de Mendizorroza en Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Arabarrek 1-0 irabazi zuten lehen itzuliko partida. Argazkia: Efe.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Realaren eta Alavesen arteko euskal derbia apirilaren 11n jokatuko da, larunbata, 14:00etan, EA Sports Ligako 31. jardunaldiaren barruan.

Horrela, donostiarrek astebete igarbia izango dute, hau da, neurketarik gabekoa, Atletico Madrilen aurka jokatu behar duten Errege Kopako finalaren aurretik. Norgehiagoka hori apirilaren 19an jokatuko da, Sevillako Cartujan.

Gainerako taldeei dagokienez, Athleticek eta Osasunak apirilaren 12an, igandean, jokatuko dituzte euren partidak. Gorritxoek Betis hartuko dute 14:00etan, eta lehoiek Vila-realen aurka jokatuko dute San Mamesen, 21:00etan.

 

31. JARDUNALDIKO ORDUTEGIAK

Apirilak 10, ostirala

Real Madril - Girona   21:00.

   

Apirilak 11, larunbata

Reala - Alaves   14:00.

Elx - Valentzia   16:15.

Bartzelona - Espanyol   18:30.

Sevilla - Atletico Madril   21:00.

   

Apirilak 12, igandea

Osasuna - Betis   14:00.

Mallorca - Rayo Vallecano   16:15.

Celta - Oviedo   18:30.

Athletic Club - Villarreal   21:00.

   

Apirilak 13, astelehena

Levante - Getafe   21:00.

Euskal Derbia Alaves Real Sociedad Anoeta EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X