38. JARDUNALDIA

Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian berdindu du; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu. 

LaLiga EA Sports

Argazkiak: Reala, Alaves eta Athletic.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Realak berdindu egin du, 1-1, Espanyolen aurka, RCDE Stadium, Alavesek 1-2 galdu du, Mendizorrotzan, Rayo Vallecanoren kontra, eta Athleticek 4-2 galdu du Real Madril aurkari, Bernabeun, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita hamazortzigarren eta azken jardunaldian, larunbat gauean. Bartzelonan, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian berdindu du; Gasteizen, Toni Martinezek sartu du 1-0ekoa, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Madrilen, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Ligako txapeldunordeak lau lortu ditu.

Espanyol vs Real Sociedad (1-1)

Testuinguru honetan, Realak Espanyolen etxean puntu bat eskuratuta eman dio amaiera txapelketari. Rino Matarazzok hainbat aldaketa egin ditu hasierako hamaikakoan; tartean, Unai Marrero kokatu du atepean, Alex Remirok arazo fisikoak izan baititu beroketa ariketak egiten zebilela, eta, ondorioz, deialditik kanpo gelditu baita. 28. minutuan, Orro Oskarssonek, trebetasun handiz, 0-1eko gola egin du, eta bigarren zatian, 65. minutuan, Roberto Fernandezek banakoa jarri du markagailuan. Hala, Realak hamargarren postuan amaitu du Liga, 46 puntu erdietsita.

Partidako laburpena

0-1: Oskarsson (28. minutuan)

1-1: Roberto Fernandez (65. minutuan)

Alaves vs Rayo Vallecano (1-2)

Neurketa hasi aurretik, omenaldi polita egin zaio, Mendizorrotzan, duela 25 urte, 2001ean, UEFA Kopako finala jokatu zuen Alaveseko taldeari. Jokoari dagokionez, Toni Martinezek berehala lortu du gola egitea, 13. minutuan, eta Rayo Vallecanok, norgehiagokako azken hogei minutuetan, Camelloren eta Ntekaren bidez, garaipena eman dioten bi golak sartu ditu. Horrenbestez, Alavesek sailkapeneko hamalaugarren postuan itxi du Liga, 43 puntu batuta. 

Partidako laburpena

1-0: Toni Martinez (13. minutuan)

1-1: Camello (73. minutuan)

1-2: Nteka (90. minutuan)

Real Madril vs Athletic (4-2)

Santiago Bernabeun, Athleticek 4-2 galdu du Real Madrilen kontra. Nabarmentzeko modukoa da talde zuri-gorriak lehen eta bigarren zatietako luzapenetan sartu dituela bere bi golak; Gorka Guruzetak egin du lehenengoa, behin-behineko 2-1ekoa, eta Urko Izetak lortu du bigarrena, partidako azkena, 4-2koa. Bi golak izan dira ederrak, gainera. Hala, Ernesto Valverderen taldea hamabigarren postuan gelditu da azken sailkapenean, 45 puntu eskuratuta. 

Partidako laburpena

1-0: Gonzalo (12. minutuan)

2-0: Bellingham (41. minutuan)

2-1: Guruzeta (lehen zatiko 46. minutuan)

3-1: Mbappe (51. minutuan)

4-1: Brahim (88. minutuan)

4-2: Izeta (91. minutuan)

