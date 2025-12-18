Alt foto
Hoy es noticia
Copa del Rey |
Ourense-Athletic |
LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Berriatua, orgulloso de sus dos entrenadores de primera, Jagoba Arrasate y Jon Ansotegi

Jagoba Arrasate y Jon Ansotegi entrenadores de Berriatua
18:00 - 20:00
Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, y Jon Ansotegi, técnico de la Real Sociedad, ambos de Berriatua (Bizkaia). Fotos: Europa Press
Euskaraz irakurri: bideoa: Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro

Última actualización

Lo de este municipio, que apenas supera los 2000 habitantes, es un caso atípico, porque cuenta con dos entrenadores de primer nivel. A Jagoba Arrasate se le ha sumado esta semana Jon Ansotegi, y, además, son de la misma cuadrilla. Sus paisanos, tienen motivos para estar orgullosos.

Fútbol Jagoba Arrasate Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X