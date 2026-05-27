Elxeko entrenatzailea izateari utzi dio Eder Sarabiak

“Gelditzeko, deskonprimitzeko eta beste gauza batzuei kasu egiteko momentua da”, adierazi du entrenatzaile bilbotarrak, prentsaurrekoan. 2024-2025 denboraldian lortu zuen Elxek lehen mailarako igoera, eta 2025-2026 denboraldian maila mantentzea lortu du, Eder Sarabiaren laguntzarekin.

Eder Sarabia; Foto: Europa Press

Sarabiak nabarmendu duen arabera, ez du aurreikusten hurrengo hilabeteetan entrenatzera itzultzea: “Igoera bat lortu dugu, Lehen Mailan jokatzea eta estadioa betetzea. Hau guztia izan dugun plantilla izugarriari esker izan da”, erran du.

“Hobetzeko eta ikasteko gauzak ditut eta gelditzeko momentu bat da. Gelditzeko denbora bat izango dugu. Ez naiz datarik jartzen, aita, seme eta senar hobea izan nahi dut”, azpimarratu du Sarabiak, eta baita bere irteerarekin “dezepzionatuta” sentitzen ahal diren zaleak ulertzen dituela.

