Txapeldunen Ligarako bosgarren txartelak Athletic eta Osasuna Europara hurbildu ditu
Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalerako sailkapena lortu ostean, Espainiak matematikoki bermatu du Txapeldunen Ligako plaza gehigarri bat, eta horrek Europan jokatzeko aukera gehiago emango dizkie Athletici eta Osasunari.
EA Sports Ligak 5 talde izango ditu 2026-27 denboraldiko Txapeldunen Ligan, Espainiak UEFAk Europako errendimendu rankingaren bidez ematen duen 5. postua matematikoki ziurtatu ondoren.
Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalerako txartela lortu du, finalerdietan Racing Estrasburgo 0-1 garaituta, eta hori erabakigarria izan da Espainiako futbolak Bundesliga alemaniarrari aurrea hartzeko lehian.
Espainiak dagoeneko 22.094 puntu ditu UEFAren koefizientean, eta Alemaniak ezin izango du kopuru hori gainditu, Friburgo baino ez baitzaio geratzen bizirik Europako txapelketan. Ingalaterrak, rankingeko liderrak, bestalde, bermatuta du Txapeldunen Ligako beste postu gehigarri bat.
Rayoren balentria historikoak ez du soilik eragina izango sailkapeneko goiko postuetan. Txapeldunen Ligako 5. postuak domino efektua eragin du, Europako txapelketetarako sailkatzeko postuak zabalduz, eta Athletici zein Osasunari aukera gehiago eskainiz datorren denboraldian Europa Leaguen edo Conference Leaguen jokatzeko.
Gaur egun, Betis dago Txapeldunen Ligako plaza berri hori aprobetxatzeko egoerarik onenean, baina Celtak, Getafek, Athleticek eta Osasunak ere poz handiz hartu dute Europako txartelen banaketa berria, euren aukerak nabarmen handitu baititu.
Alavesek eta Athleticek denboraldiko azken euskal derbia jokatuko dute Mendizorrotzan. Alaves jaitsiera postuei begira dago, eta Athletic ez dago bere momenturik onenean. Zer gertatuko da?
Alavesen eta Athleticen arteko euskal derbia maiatzaren 2an jokatuko da, larunbatean, Mendizorrotzan. Realak, bestalde, Sevillaren aurka jokatuko du maiatzaren 4an. Osasunari dagokionez, Bartzelonaren aurka jokatuko duen partida oraindik ez dute zehaztu noiz jokatuko den.
Puntu banaketak, ordea, ez dio gehiegi balio bietako inori, gorritxoak Europatik aldentzen baititu, eta babazorroak jaitsieraren arriskuan mantendu.
Athleticen eta Osasunaren arteko euskal derbia apirilaren 21ean jokatuko da, asteartean, San Mamesen, eta Real Madrilek Deportivo Alaves hartuko du. Hurrengo egunean, Realak Getaferen aurka jokatuko du Anoetan.
Talde andaluziarra, EA Sports Ligaren 29 jardunaldiren ondoren, jaitsierako postuetatik hiru puntuetara dago. Sevilla Luis Garcia Plaza, Alaveseko entrenatzaile ohiarekin negoziatzen ari dira, entrenatzaile argentinarra ordezkatzeko.
Ondorioz, txuri-urdinek astebete izango dute Atletico Madrilen aurka hilaren 19an Sevillan jokatuko duten Kopako finalaren aurretik.
Oyarzabalek penaltiz sartutako golak eta Guedesen beste biak garaipena eman diete txuri-urdinei, Victor Muñozek aldea murriztu duen arren.
Neurketa 21:00etan jokatuko da Mendizorrotzan. Larunbatean, berriz, 14:00etan, Reala-Levante partida jokatuko da eta igandean, hilaren 5ean, 14:00etan, Getafe-Athletic.
Bi maila profesionaletako taldeetan dabiltzan jokalariak, baita epaileak ere, kamiseta historikoetan oinarritutako elastikoekin zelairatuko dira.