Conference League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Txapeldunen Ligarako bosgarren txartelak Athletic eta Osasuna Europara hurbildu ditu

Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalerako sailkapena lortu ostean, Espainiak matematikoki bermatu du Txapeldunen Ligako plaza gehigarri bat, eta horrek Europan jokatzeko aukera gehiago emango dizkie Athletici eta Osasunari.

PAMPLONA, 03/01/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran su primer gol, obra de Rubén García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar López

Osasuna vs Athletic Artxiboko argazkia: EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EA Sports Ligak 5 talde izango ditu 2026-27 denboraldiko Txapeldunen Ligan, Espainiak UEFAk Europako errendimendu rankingaren bidez ematen duen 5. postua matematikoki ziurtatu ondoren.

Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalerako txartela lortu du, finalerdietan Racing Estrasburgo 0-1 garaituta, eta hori erabakigarria izan da Espainiako futbolak Bundesliga alemaniarrari aurrea hartzeko lehian.

Espainiak dagoeneko 22.094 puntu ditu UEFAren koefizientean, eta Alemaniak ezin izango du kopuru hori gainditu, Friburgo baino ez baitzaio geratzen bizirik Europako txapelketan. Ingalaterrak, rankingeko liderrak, bestalde, bermatuta du Txapeldunen Ligako beste postu gehigarri bat.

Rayoren balentria historikoak ez du soilik eragina izango sailkapeneko goiko postuetan. Txapeldunen Ligako 5. postuak domino efektua eragin du, Europako txapelketetarako sailkatzeko postuak zabalduz, eta Athletici zein Osasunari aukera gehiago eskainiz datorren denboraldian Europa Leaguen edo Conference Leaguen jokatzeko.

Gaur egun, Betis dago Txapeldunen Ligako plaza berri hori aprobetxatzeko egoerarik onenean, baina Celtak, Getafek, Athleticek eta Osasunak ere poz handiz hartu dute Europako txartelen banaketa berria, euren aukerak nabarmen handitu baititu.

UEFA Europa Conference League Athletic Club Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X