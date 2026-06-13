Aldarrikapena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioak egin dituzte hainbat herritan

Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioa
18:00 - 20:00
Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioa. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde lan egiten duen 7BAIETZ! plataformak kontzentrazioak deitu ditu Euskal Herriko herri desberdinetan, Euskal Selekzioa ez dagoela presente Munduko Futbol Txapelketan gogoratu eta salatzeko.

Futbola Euskal Selekzioa Munduko Futbol Txapelketa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X