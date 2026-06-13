Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioak egin dituzte hainbat herritan
Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde lan egiten duen 7BAIETZ! plataformak kontzentrazioak deitu ditu Euskal Herriko herri desberdinetan, Euskal Selekzioa ez dagoela presente Munduko Futbol Txapelketan gogoratu eta salatzeko.
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2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Ander Cantero: “Osasunak Ramisekin denboraldi polita egingo du”
Burgoseko atezainak, Osasunako harrobian ibilitakoak, entrenatzaile berria talde gorritxora iritsi izana baloratu du, azken bi denboraldietan Plantion bere aginduetara jokatu ondoren.
AEBk 4-1 garaitu du Paraguai, eta Kanadak eta Bosnia-Herzegovinak 1-1 berdindu dute
Etxeko selekzioek hasiera ezberdina izan dute 2026ko Munduko Kopan. AEBk 4-1 garaitu du Paraguai Los Angelesen, SoFi Stadiumean, lehen zatian erakustaldia emanda. Kanadak, bere aldetik, ezin izan du garaipena lortu bere zaleen aurrean, baina puntu bat eskuratu du Bosnia-Herzegovinaren aurka (1-1).
Roberto Perez izango da Osasunako emakumezkoen taldeko entrenatzailea
Mirandako entrenatzaileak bere gain hartu du datorren denboraldirako lehen taldearen zuzendaritza, aurretik Alavesen egon ondoren.
Realak Ainoa Campo fitxatu du, 2029ra arte
Espanyoletik ailegatu da 29 urteko erdilaria talde txuri-urdinera, eta kapitaina zen bertan. “Oso eskertuta nago proiektu anbiziotsu honetan parte hartzeko Realak nigan jarri duen konfiantzagatik”, adierazi du Campok.
Realak, Athleticek, Alavesek eta Osasunak 2026ko denboraldiaurrean jokatuko dituzten partida guztiak
2026-2027 denboraldiko EA Sports Liga abuztu erdialdean hasiko da; aurretik, uztailean eta abuztuko lehen hamabostaldian, Lehen Mailako taldeek hainbat lagunarteko partida jokatuko dituzte.
Hego Koreak markagailua irauli du Txekiaren aurka, lehen hiru puntuak eskuratzeko (2-1)
Asiako taldeak erreakzionatu egin du lehen gola jaso ostean, eta 2-1 irabazi dio Txekiari Guadalajaran. Hwang Inbeomek eta Oh Hyeong Gyuk Hego Koreako jokalariek markagailua irauli dute Ladislav Krejciren hasierako golaren ostean.
Mexikok Hegoafrika garaitu du txapelketako lehen neurketan
Mexikarrek 2-0 irabazi diete afrikarrei estreinakoan, Julian Quiñonesen eta Raul Jimenezen golei esker, hasiera-hasieratik amaierara arte nagusi izan diren norgehiagokan.
AEBk betoa jarritako epaile somaliarrak zuzenduko du Europako Superkopa
Omar Abdulkadir Artanek zuzenduko du PSG eta Aston Villaren arteko lehia, Munduko Futbol Txapelketan parte hartzea ukatua izan osetan