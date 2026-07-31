DENBORALDIAURREA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alavesek garaipena lortu du Castelloren aurka udako hirugarren lagunartekoan (3-0)

Iragarkia
Lucas Boyé Alavesekin sartutako gol bat ospatzen
18:00 - 20:00

Alavesek 3-0 garaitu du Castello Vall d'en Bas Gironako herrian.

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alaves bolada onean dabil. Gasteizko taldeak udako hirugarren lagunartekoa jokatu du Castelloren aurka, eta 3-0eko emaitzarekin nagusitu da. Lucas Boyek egin ditu lehen bi golak, lehena penaltiz, eta Mariano Diazek sartu du hirugarrena.

Futbola Alaves EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X