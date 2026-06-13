Concentraciones a favor de la Euskal Selekzioa en varias localidades
La plataforma 7BAIETZ! , que trabaja a favor de la oficialidad de la Euskal Selekzioa, ha convocado concentraciones en diferentes localidades de Euskal Herria para recordar y denunciar que la Euskal Selekzioa no está presente en el Mundial de Fútbol.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
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El portero del Burgos, canterano de Osasuna, valora la llegada del nuevo técnico al conjunto rojillo, después de haber jugado a sus órdenes las últimas dos temporadas en El Plantío.
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