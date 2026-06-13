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Concentraciones a favor de la Euskal Selekzioa en varias localidades

Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioa
18:00 - 20:00
Concentración a favor de la Euskal Selekzioa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioak egin dituzte hainbat herritan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La plataforma 7BAIETZ! , que trabaja a favor de la oficialidad de la Euskal Selekzioa, ha convocado concentraciones en diferentes localidades de Euskal Herria para recordar y denunciar que la Euskal Selekzioa no está presente en el Mundial de Fútbol.

Fútbol Euskal Selekzioa Mundial de fútbol

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