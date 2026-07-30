EZ DU KLUBEAN JARRAITUKO

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Eibarrek iragarri du Javi Martinezek ez duela klubean jarraituko

Soriako jokalaria 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, Osasunatik, eta Eibarren ibili den urte eta erdian 14 partida jokatu ditu, eta gol bat sartu. Eldensen ariko da aurrerantzean.

(Foto de ARCHIVO) Javi Martinez of SD Eibar in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Javi Martinezek Eibar utzi du. Argazkia: SD Eibar.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek iragarri du datorren denboraldian Javi Martinzek ez duela klubean jarraituko. Soriako jokalaria 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, Osasunatik, eta Eibarko taldean ibili den urte eta erdian 14 partida jokatu ditu, eta gol bat sartu du. Eldensen jardungo da aurrerantzean.

Taldeak mezu hau publikatu du bere sare sozialetan: "SD Eibarrek zorterik onena opa dio etorkizunean, eta eskerrak eman, denbora honetan emandako tratuagatik eta profesionaltasunagatik. Eskerrik asko eta zorte on, Javi!".

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