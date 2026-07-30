Eibarrek iragarri du Javi Martinezek ez duela klubean jarraituko
Soriako jokalaria 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, Osasunatik, eta Eibarren ibili den urte eta erdian 14 partida jokatu ditu, eta gol bat sartu. Eldensen ariko da aurrerantzean.
Eibarrek iragarri du datorren denboraldian Javi Martinzek ez duela klubean jarraituko. Soriako jokalaria 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, Osasunatik, eta Eibarko taldean ibili den urte eta erdian 14 partida jokatu ditu, eta gol bat sartu du. Eldensen jardungo da aurrerantzean.
Taldeak mezu hau publikatu du bere sare sozialetan: "SD Eibarrek zorterik onena opa dio etorkizunean, eta eskerrak eman, denbora honetan emandako tratuagatik eta profesionaltasunagatik. Eskerrik asko eta zorte on, Javi!".
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