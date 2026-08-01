PROPOSAMENA ERRETIRATU DU
Infantinok bertan behera utzi du FIFA inbertitzaile pribatuei irekitzeko proiektua
Gianni Infantino FIFAko presidenteak bertan behera utzi du FIFA Forward Enterprise (FFE) proiektua, hainbat konfederazio eta federazio (UEFA barne) aurka agertu ondoren.
Ekimen horren bidez, inbertitzaile pribatuei ateak ireki nahi zizkien, eta Munduko Txapelketaren eta Kluben Munduko Txapelketaren partaidetzak saldu nahi zituen.
CONMEBOLek, CONCACAFek eta AFCek proiektu horri uko egin diote hasiera-hasieratik, eta UEFAk eta UEFAko 55 federazio kideek ohartarazi dute ez dutela FIFAk antolatutako lehiaketetan parte hartuko proposamenak aurrera eginez gero.
Infantinoren arabera, ekimenak "zatiketa sortu du", eta onartu du ez duela "batzeko eta hobetzeko helburua" betetzen. Erabakiaren berri eman aurretik, Carlos Cordeiro bere aholkulari nagusiak dimisioa eman du; izan ere, horren ustez, proiektua "negozio txarra litzateke futbolarentzat".
FIFAko presidenteak esan du futbolaren eragileekin hitz egiten jarraituko duela, kirolaren hazkundea bultzatzeko, bereziki laguntza gehien behar duten herrialdeetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Zein partida jokatuko dituzte denboraldiaurrean Alavesek, Athleticek, Osasunak eta Realak?
2026-2027 denboraldiko EA Sports Liga abuztu erdialdean hasiko da; aurretik, uztailean eta abuztuko lehen hamabostaldian, Lehen Mailako taldeek hainbat lagunarteko partida jokatuko dituzte.
Realak udako lehen porrota jaso du Toulouseren aurkako lagunartekoan (2-1)
Rino Matarazzok zuzentzen duen taldeak uda honetako lehen porrota jaso du Toulouseren aurka 2-1 galduta. Laugarren lagunartekoa zen txuri-urdinentzat. Toulouseren golegileak Vignolo eta Hidalgo izan dira, eta Solerrek sartu du Realarena, falta jaurtiketa bat baiatuta.
Alavesek garaipena lortu du Castelloren aurka udako hirugarren lagunartekoan (0-3)
Alaves bolada onean dabil. Gasteizko taldeak udako hirugarren lagunartekoa jokatu du Castelloren aurka, eta 0-3ko emaitzarekin nagusitu da. Lucas Boyek egin ditu lehen bi golak, lehena penaltiz, eta Mariano Diazek sartu du hirugarrena.
Franco Baresi 80ko eta 90eko hamarkadetako Italiako futbolaren mitoa hil da
Erdiko atzelariak Europako 3 Kopa eta Italiako 6 Liga irabazi zituen AC Milanekin, eta 1982an munduko txapeldun izan zen, Espainian jokatutako Munduko Txapelketan.
UEFA, Infantinok Munduko Txapelketa pribatizatzeko dituen asmoei aurka egiteko prest
Europako futbol erakunde nagusiak eta bere 55 federazioek iragarri dute ez dutela FIFAren lehiaketetan parte hartuko. "Munduko Kopa ez dago salgai, ezin da inbertsio produktutzat hartu", adierazi du UEFAk FIFAren asmoei buruz.
Peio Canales: “Orain beste jokalari bat bueltatzen da Athleticera”
Peio Canalesek onartzen du urte bikaina eman duela Racingen utzita, eta bertan asko hazi dela. Athleticen garrantzitsua izan nahi du Terzicen aginduetara, berarekin zelaian egin behar duenaren inguruan hainbat elkarrizketa izan baititu. Taldearen helburua oso argia da: goiko postuetan egotea.
Elene Guturbayk 2029ra arte berritu du kontratua Athleticekin
Deustuko erdilariak hiru denboraldiz luzatu du klubarekin duen lotura. Duela gutxi 19 urtez azpiko Europako txapelketa irabazi zuen.
Eibarrek iragarri du Javi Martinezek ez duela klubean jarraituko
Soriako jokalaria 2025eko neguko merkatuan iritsi zen Ipuruara, Osasunatik, eta Eibarren ibili den urte eta erdian 14 partida jokatu ditu, eta gol bat sartu. Eldensen ariko da aurrerantzean.
Raul Morok udako bigarren garaipena eman dio Osasunari (1-2)
Taldea sasoi ederrean dabil Liga hasierari begira, Ispwichen aurkako Ingalaterrako birako lehen lagunartekoan.