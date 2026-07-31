Realak udako lehen porrota jaso du Tolousen aurkako lagunartekoan (2-1)
Rino Matarazzok zuzentzen duen taldeak uda honetako lehen porrota jaso du Tolousen aurka 2-1 galdu ostean. Laugarren lagunartekoa zen donostiarrentzat. Golegileak Vignolo eta Hidalgo izan dira Tolousentzat. Realaren gola, berriz, Solerrek sartu du faltaz.
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Realak Aston Villari irabazi dio, Ingalaterran, eta denboraldiaurrean galdu gabe jarraitzen du (2-4)
Talde txuri-urdinaren golak Carlos Soler, Orri Oskarsson, Gorka Carrera eta Iñaki Ruperezek sartu dituzte. George Hemmings eta Brian Madjo izan dira ingelesen golegileak. Norgehiagoka Walsalleko (Ingalaterra) Pallet-Track Bescot zelaian jokatu da, 9.000 bat zaleren aurren. Bi taldeak atsedenaldira banakoarekin joan dira, eta gainerako golak bigarren zatian heldu dira.
Carlos Fernandezek Oviedon jokatuko duela iragarri du Realak
Donostiara heldu eta hilabete gutxira belauneko lesio larri batek markatutako bost denboraldi eta erdi igaro ostean, aurrelari andaluziarra Asturiasko taldera joango da Realarekin 59 partida jokatu eta 5 gol sartu eta gero.
Realak Jon Martinen kontratua 2032ra arte luzatu duela iragarri du
20 urterekin, Lasarteko erdiko atzelaria ezinbestekoa da Matarazzorentzat Realaren atzealdean.
Harrera beroa egin diote Mikel Oyarzabali Zubietan
Estatu Batuetatik iritsi berritan, Zubietan izan da Mikel Oyarzabal. Entrenatzen zebiltzan taldekideek txalo artean hartu dute eibartarra Munduko Txapelketa irabazi duelako.
Gorka Carrerak 2031 arte luzatu du kontratua Realarekin
Errenteriako aurrelaria bigarren talde txuri-urdinaren golegile nagusia izan zen aurreko denboraldian. Gainera, lehenengo taldearekin lau partida jokatzea lortu zuen.
Gorrotxa: “Lehenengo jardunaldian taldearekin batera lehiatzea da asmoa”
Gorrotxak pubalgia du aurreko denboralditik. Hobetze aldera, “plan bat” egiten ari direla azaldu du eibartarrak eta “lehenengo jardunaldian taldearekin lehiatzea” da ideia. Datorren denboraldia polita bezain gogorra izango da Realarentzat, baina Europa tartean, gogotsu agertu da jokalaria.
Realak berdindu egin du denboraldiaurreko lehen partidan Racingen aurka (1-1)
Realak bana egin du Zubietan Racingen aurka jokatu duen denboraldiaurreko lehen partidan. Rino Matarazzok bi hamaikako probatu ahal izan ditu, bana zati bakoitzean. Oskarssonek gola sartu du donostiarrentzat 19. minutuan, eta Gabriel Gimenezek kantabriarrentzat 82.ean.
Luken Beitiak 2030ra arte berritu du bere kontratua Realarekin
Elgoibargo atzelaria funtsezko zutabea izan da Sanserentzat azken denboraldi hauetan eta denboraldiaurrea lehen taldearekin egiten ari da, Rino Matarazzoren aginduetara.
Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”
Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).