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Realak udako lehen porrota jaso du Tolousen aurkako lagunartekoan (2-1)

Iragarkia
Realeko jokalariak Solerren gola ospatzen
18:00 - 20:00
Realak udako lehen porrota jaso du.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rino Matarazzok zuzentzen duen taldeak uda honetako lehen porrota jaso du Tolousen aurka 2-1 galdu ostean. Laugarren lagunartekoa zen donostiarrentzat. Golegileak Vignolo eta Hidalgo izan dira Tolousentzat. Realaren gola, berriz, Solerrek sartu du faltaz.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Realak Aston Villari irabazi dio, Ingalaterran, eta denboraldiaurrean galdu gabe jarraitzen du (2-4)

Talde txuri-urdinaren golak Carlos Soler, Orri Oskarsson, Gorka Carrera eta Iñaki Ruperezek sartu dituzte. George Hemmings eta Brian Madjo izan dira ingelesen golegileak. Norgehiagoka Walsalleko (Ingalaterra) Pallet-Track Bescot zelaian jokatu da, 9.000 bat zaleren aurren. Bi taldeak atsedenaldira banakoarekin joan dira, eta gainerako golak bigarren zatian heldu dira.

Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

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