Xabi Alonsok Chelsea zuzenduko du hurrengo lau urteetan
44 urteko entrenatzaile euskalduna urtarrilean utzi zion Real Madril entrenatzeari Espainiako Superkopako finala Bartzelonaren aurka galdu ostean.
Xabi Alonsok Chelsea FC taldea zuzenduko du datozen lau urteetan, talde ingelesak igande honetan konfirmatuta. Alonso uztailaren 1etik aurrera hasiko da talde ingelesean lanean.
Entrenatzaile euskalduna urtarrilean kendu zuten Real Madrileko entrenatzaile kargutik, Espainiako Superkopako finala Bartzelonaren aurka galdu ostean.
"Chelsea munduko futboleko klub handienetako bat da, eta harro nago bere entrenatzaile izatearekin. Jabeekin eta kirol zuzendaritzarekin hitz egin ondoren, argi dago anbizio bera dugula ", azaldu zuen Alonsok klubeko hedabide ofizialetan.
"Maila gorenean sendo lehiatzeko eta tituluen alde lehiatzeko gai izango den taldea eraiki nahi dugu. Talentu eta potentzial handia dago klub honetan, eta ohore handia izango da niretzat taldea zuzentzea. Orain garratzitsuena lan gogorra egitea, kultura egokia eraikitzea eta garaikurrak irabaztea da ", azpimarratu du gipuzkoarrak
Real madrilen izandako esperientzia txarra alde batera utzita, tolosarrak ospea hartu zuen entrenatzaile bezala Bayer Leverkusenen aulkian. Bertan, Bundesligan, bere lehen titulua eskuratu zuen 2023-24 denboraldian, eta partidarik galdu gabe. Aurretik Sanse ere zuzendu zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Bartzelona, erregina Kopan ere
Kataluniako taldeak 12. Erreginaren Kopa irabazi du, hirugarrena jarraian, Atletico Madrili 3-1 irabazita.
Racing Lehen Mailara itzuliko da 14 urteren ondoren
Valladolid menderatu eta Almeriak bere partida galdu ostean, igoera matematikoki ziurtatu du Kantabriako taldeak.
Ezusteko porrota hartu du Eibarrek Leonen (2-1)
Armaginek bi gol jaso dituzte hiru minututan eta puntuek ihes egin diete maila ia galduta duen Cultural Leonesaren aurka. Corpasek aldea murriztu du, penaltiz, 86. minutuan.
Matarazzo, Elustondoren agurrari buruz: “Oso egun berezia izango da, berezia den jokalari batentzat"
Entrenatzaileak aurreratu duenez, litekeena da Elustondok igande honetan, Valentziaren aurka, minutu batzuk jokatzea. Jokalariaren azken partida izango da Anoetan.
Lisci: “Futbola sentipen indartsuak daudenean da erakargarria"
Osasunako entrenatzaileak Espanyolen aurka EA Sports Ligako 37. jardunaldian jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Quique Sanchez Flores: “Partida oso serio hartu behar dugu"
Alavesek EA Sports Ligan jarraitzea ziurta dezake igande honetan, Oviedoren aurka Tartieren jokatuko duen partidan.
Barrenetxeak lesioa du ezkerreko aduktore luzean
Jokalari txuri-urdinak min hartu zuen ostegunean Gironaren aurka jokatutako partidan.
Egiluzek min hartu du berriro eskuineko belaunean
Erdiko atzelariak haustura du berriro eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuko plastian.
Raul Morok ez ditu azken bi jardunaldiak jokatuko, lesioagatik
Jokalari katalanak berdegunetik alde egin behar izan zuen lehen zatian koltxoneroen aurrean, eskuin izterreko atzealdean min egin ostean.