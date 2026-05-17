Xabi Alonsok Chelsea zuzenduko du hurrengo lau urteetan

44 urteko entrenatzaile euskalduna urtarrilean utzi zion Real Madril entrenatzeari Espainiako Superkopako finala Bartzelonaren aurka galdu ostean.

Xabi Alonso. Irudia: EFE Archivo
AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xabi Alonsok Chelsea FC taldea zuzenduko du datozen lau urteetan, talde ingelesak igande honetan konfirmatuta. Alonso uztailaren 1etik aurrera hasiko da talde ingelesean lanean.

Entrenatzaile euskalduna urtarrilean kendu zuten Real Madrileko entrenatzaile kargutik, Espainiako Superkopako finala Bartzelonaren aurka galdu ostean.

"Chelsea munduko futboleko klub handienetako bat da, eta harro nago bere entrenatzaile izatearekin. Jabeekin eta kirol zuzendaritzarekin hitz egin ondoren, argi dago anbizio bera dugula ", azaldu zuen Alonsok klubeko hedabide ofizialetan.

"Maila gorenean sendo lehiatzeko eta tituluen alde lehiatzeko gai izango den taldea eraiki nahi dugu. Talentu eta potentzial handia dago klub honetan, eta ohore handia izango da niretzat taldea zuzentzea. Orain garratzitsuena lan gogorra egitea, kultura egokia eraikitzea eta garaikurrak irabaztea da ", azpimarratu du gipuzkoarrak

Real madrilen izandako esperientzia txarra alde batera utzita, tolosarrak ospea hartu zuen entrenatzaile bezala Bayer Leverkusenen aulkian. Bertan, Bundesligan, bere lehen titulua eskuratu zuen 2023-24 denboraldian, eta partidarik galdu gabe. Aurretik Sanse ere zuzendu zuen.

