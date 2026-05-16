Racing Lehen Mailara itzuliko da 14 urteren ondoren

Valladolid jipoitu eta Almeriaren porrotaren ostean, igoera matematikoki ziurtatu du talde kantabriarrak.
SANTANDER, 16/05/2026.- El delantero del Racing de Santander Asier Villalibre (c) celebra su gol ante el Valladolid durante el partido de la jornada 40 de La Liga Hypermotion que disputan el Racing de Santander y el Valladolid, este sábado en los Campos de Sport de El Sardinero . EFE/Pedro Puente Hoyos
Villalibre bere gola ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Racingek matematikoki lotu du larunbat honetan EA Sports Ligara itzultzea, Valladolidi 4-1 irabazi eta Almeriak Las Palmasen aurka 1-2 galdu ostean, Hypermotion Ligako 40. jardunaldiko partidan.

Sardineron, lehen ordu erdia pasata, Asier Villalibrek ireki du markagailua Racingen alde, korner baten ostean txilena bat eginez. Mohamed Jaouabek berdinketa lortu du talde bisitariarentzat atsedenaldia baino apur bat lehenago, baina Andres Martinek etxekoak aurretik jarri ditu berriro, 62. minutuan penalti bat sartuta.

Eta Andres Martinek berak, 73.ean, Racingen garaipena bideratu du, area barruan ezkerkada bat jaurtiz gola sartzeko, Villalibrek asistentzia garbia eman ondoren. Eta luzapenean, Santanderko zaleak Lehen Mailara igoera ospatzen ari zirenean, Suleiman Camarak ginga jarri du laugarren golarekin.

Futbola Hypermotion Liga Asier Villalibre

