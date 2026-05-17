Xabi Alonso dirigirá al Chelsea los próximos cuatro años
Xabi Alonso dirigirá al Chelsea FC los próximos cuatro años, ha confirmado el club inglés, y tomará el mando del equipo a partir del próximo 1 de julio.
El técnico vasco, de 44 años y que fue destituido como entrenador del Real Madrid en enero después de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, volverá a los banquillos y a la Premier League, donde despuntó como jugador del Liverpool.
"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en su entrenador. Tras mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva, es evidente que compartimos la misma ambición", explicó Alonso en declaraciones a los medios oficiales del club.
"Queremos construir un equipo capaz de competir de forma consistente al más alto nivel y luchar por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club, y será un gran honor para mí dirigirlo. Ahora la atención se centra en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar trofeos", apuntó.
A pesar de su aventura frustrada en el club blanco, el de Tolosa se ganó el prestigio en los banquillo durante su estancia en el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar su primer título la Bundesliga, invicto, en la temporada 2023-24. Antes había dirigido a la Real Sociedad B.
Te puede interesar
El Barcelona también reina en la Copa
Las culés han ganado su 12ª Copa de la Reina, la tercera consecutiva, tras derrotar al Atlético de Madrid por 3-1.
El Racing de Santander vuelve 14 años después a Primera División
Tras golear al Valladolid, y la derrota del Almería, el equipo cántabro ha asegurado el ascenso de manera matemática.
Tropiezo del Eibar en León (2-1)
Los armeros reciben dos goles en apenas tres minutos y se dejan tres puntos importantes ante una Cultural casi descendida. Corpas ha reducido distancias, de penalti, en el minuto 86.
Matarazzo, sobre el adiós de Elustondo: “Es un día muy especial para un jugador muy especial"
El entrenador ha adelantado que es muy posible que Elustondo juegue algunos minutos este domingo ante el Valencia, en el que será su último partido en Anoeta.
Lisci: “El fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán frente al Espanyol en la 37ª jornada de LaLiga EA Sports.
Quique Sánchez Flores: “Hay que tomárselo muy en serio"
El Alavés puede asegurar la permanencia en la Liga EA Sports, este domingo, en el partido que le enfrentará al ya descendido Oviedo en el Tartiere.
Barrenetxea sufre una lesión del aductor largo izquierdo
El jugador txuri-urdin se lesionó durante el partido ante el Girona del jueves.
Egiluz vuelve a lesionarse la rodilla derecha
El central vuelve a sufrir una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
Raúl Moro se pierde las dos últimas jornadas por lesión
El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.