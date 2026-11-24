Irudek Bidasoa-Irun ha logrado un buen triunfo en casa del colista Hafnarfjordur en Islandia (35-40), con un partido sobresaliente del joven de 19 años Martín Duque, y se jugará su pase a la siguiente fase de la EHF European League el próximo martes contra el Marítimo Madeira portugués.

El joven guardameta David Faílde se ha convertido en un muro en el primer tiempo para los islandeses, ha llegado a sumar un 55% de paradas y eso ha permitido al Bidasoa no quedarse atrás en el marcador porque ha empezado espeso en ataque.

El talento del central de 16 años NarfyArndal era además indescifrable para los visitantes y eso ha complicado mucho unos planes del equipo guipuzcoano que tenían como único objetivo el triunfo que le permitiera seguir vivos en esta competición europea.

Otro talento, en este caso el de Martín Duque, ha dado el salto de calidad que precisaba Bidasoa para coger renta de hasta cinco goles en unos minutos muy afortunados también del chileno Esteban Salinas.

El conjunto guipuzcoano ha aguantado el arreón de los islandeses en el inicio del segundo tiempo y con defensa, paciencia y el buen hacer de Duque, con lanzamientos lejanos que auguran un futuro espléndido para él, ha mostrado los argumentos suficientes para llevarse un celebrado triunfo.