Irudek Bidasoa-Irun ha firmado una victoria de mucho valor en la Liga Europea al imponerse por 35-33 al Limoges Handball, líder de su grupo. El conjunto irundarra ha sabido reaccionar ante un rival que ha llegado a tener el encuentro bajo control y ha terminado sumando dos puntos que le permiten seguir adelante en Europa.

El inicio no ha sido sencillo para los locales. Mielczarski, exjugador del Bidasoa, ha puesto en dificultades a sus antiguos compañeros, que han tenido que buscar soluciones para mantenerse en el partido. Mario Nevado ha asumido protagonismo en ataque, mientras que Leo Maciel ha comenzado a responder bajo palos. Bidasoa ha mantenido su acierto ofensivo pese a las intervenciones de Kiefer, el portero francés que ya había complicado las cosas en el encuentro de ida. Un gol de Iñaki Cavero ha permitido al Bidasoa ponerse por delante (10-9), acompañado de una defensa cada vez más firme. Llegando con el marcador a 18-17 al descanso.

El partido ha continuado con alternativas y diferencias mínimas en el marcador. La exclusión de Peciña durante la segunda mitad ha dado al Limoges una ventaja de dos goles que amenazaba con poner muy cuesta arriba el triunfo local. Aún así, Bidasoa ha seguido luchando y ha encontrado la forma de volver a entrar en el partido. A falta de dos minutos, el marcador reflejaba un empate a 33. Ha sido entonces cuando Julen Mujika ha cogido la responsabilidad del partido para adelantar a los de Irún. Con eso y el penalti marcado por Gorka Nieto, han logrado el 35-33 definitivo.

Bidasoa ha completado una gran actuación frente a uno de los rivales más fuertes de su grupo. Una victoria de enorme importancia para los guipuzcoanos, que siguen vivos en Europa y mantienen abiertas sus opciones en la Liga Europea.