El Bidasoa tropieza en Madeira (40-32)

El Irudek Bidasoa ha perdido 40-32 contra el Marítimo de Madeira este martes en Funchal, en la segunda jornada de la EHF European League. El conjunto irundarra ha entrado frío al encuentro y los portugueses lo han aprovechado para tomar distancia. Su apuesta ofensiva, con siete jugadores de campo y sin portero, ha generado constantes problemas a la defensa guipuzcoana y ha permitido al Marítimo dominar el marcador desde los primeros minutos, llegando al descanso ocho puntos por arriba.

En la segunda mitad las cosas no han cambiado mucho para el Bidasoa. Los locales han ampliado la diferencia hasta situarla en diez goles. La reacción ha llegado de la mano de Xavier González y Martín Duque, que han asumido protagonismo ofensivo y han conseguido acercar a los irundarras, pero el Marítimo ha sabido administrar su ventaja hasta el final. Cabe destacar el papel de Delcio Pina, con lo que el equipo luso ha podido conservar una renta cómoda en todo momento.

El resultado ha puesto fin al arranque perfecto del Bidasoa tanto en Liga Asobal como en Europa. La diferencia final ha dejado al conjunto guipuzcoano con un -8 que puede adquirir importancia en la resolución del grupo. El próximo compromiso europeo del Bidasoa será contra Limoges, ahora cabeza de grupo, el 13 de octubre.